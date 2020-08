Grund für Bisse und Kratzer unklar – Wolfsexperte wegen Vorfall in Oberbauerschaft verständigt

Hüllhorst (WB). Zu einer Weide am Heidkamp in Oberbauerschaft ist die Polizei am Samstagmorgen gerufen worden. Ein Anwohner hatte bei den dort stehenden fünf Rindern Verletzungen bemerkt.