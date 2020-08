Mit dem Radvon Ortschaft zu Ortschaft

Start der Fahrradtour ist am Sonntag, 16. August, um 11 Uhr am Hüllhorster Rathaus. Ratsfrau Anja Schmidt hat die Strecke bereits erkundet: „Sie ist mit E-Bike sehr gut und schnell zu schaffen. Wir nehmen uns aber diesmal Zeit, damit auch alle ohne Zusatzmotor mitkommen und wir uns die Haltestellen anschauen können.” Die Tour soll interessierten Hüllhorster eine mögliche Busstrecke von einer Ortschaft zur anderen zeigen.

So ein Bürgerbus werde in anderen Gemeinden erfolgreich von ehrenamtlichen Fahrern betrieben, so die Grünen. Dadurch seien nicht nur junge und alte Menschen ohne Auto mobil, sondern auch umweltbewusste Mitfahrer hätten endlich die Möglichkeit von einem Ort in den nächsten zu gelangen, ohne zeitintensiv in Lübbecke umsteigen zu müssen.

Radler können auch unterwegs dazu stoßen

Das erste Ziel vom Rathaus aus ist in Holsen an der Musikschule. Von dort geht es zum Busbahnhof in Schnathorst. Dann über die Oeynhausener Straße nach Bröderhausen, von dort weiter erst nach Tengern, dann nach Büttendorf und letztendlich nach Oberbauerschaft zur Grundschule. Die Strecke führt dann über die Oberbauerschafter Straße zur B239 hoch nach Ahlsen und dort über die Hauptstraße wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Die Grünen in Hüllhorst freuen sich über alle Mitradlerinnen und Mitradler, die entweder den ganzen Weg über etwa 24 Kilometer fahren möchten oder unterwegs dazu stoßen. Für Getränke an den Zwischenstopps wird gesorgt sein. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an gruene-huellhorst@gmx.de, doch auch Kurzentschlossene können sich spontan anschließen. Coronabedingt wird eine Liste geführt und für nicht länger als 14 Tage aufbewahrt.