Die Umsetzung der Idee folgte dann im Frühjahr. Fleißige Hände der Dorfgemeinschaft pflanzten 25 Obstbäume von Apfel, Birne, Kirsch und Zwetschge an. Bei herrlicher Frühlingssonne und bester Laune ging die Arbeit bei den 20 Helfern leicht und locker von der Hand und alle Beteiligten konnten sich nach getaner Arbeit bei leckerem Grillgut und Kaltgetränken stärken und ihr gemeinsames Werk aus nächster Nähe betrachten.

Der Erfolg der Pflanzaktion stellt sich jetzt schon ein. Die ersten Bäume tragen bereits Früchte und lassen Insekten neugierig werden. Karl-Heinz Kröger und Bernd Maschmeier ziehen eine durchweg positive Bilanz dieser Initiative und zeigen sich beeindruckt von dem großen Interesse und dem Zuspruch der Dorfgemeinschaft.

RGZV kümmert sich um Vogelschutz

Jens Maschmeier, Karl-Heinz Kröger und Bernd Maschmeier bedankten sich bei einem Ortstermin in der vergangenen Woche bei allen Helfern, Spendern, Unterstützern und Grundstückseigentümern, „die dieses großartige Projekt erst möglich gemacht haben“. Besonders hervorzuheben sei auch der Rassegeflügelzuchtverein Tengern-Hüllhorst, der sich spontan bereit erklärt habe, sich um den Vogelschutz in den Obstwiesen zu kümmern. Es sei geplant, verschiedene Nisthilfen für heimische Arten nach Vorlage des Naturschutzbundes zu bauen und aufzuhängen. Karl-Heinz Kröger und Bernd Maschmeier brachten direkt ein neues Vogelhäuschen an.