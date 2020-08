Verspäteter Rosengruß

Hüllhorst (WB). In diesem Jahr läuft vieles anders als geplant; so hatte die SPD in Hüllhorst entschieden, die traditionelle Rosenverteilung zum Muttertag wegen der akuten Pandemie-Phase zu verschieben. „Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen“, lautete daher im Mai die Botschaft an alle Hüllhorster Mütter. Mitte August stellten sich Vertreter der SPD früh morgens an acht verschiedenen Standorten in ganz Hüllhorst auf und setzten die Tradition mit etwas Verspätung fort.

Von Westfalen-Blatt