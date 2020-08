Spur der Verwüstung

Jugendliche randalieren in Hüllhorst – Bücherschrank in Brand gesetzt

Hüllhorst (WB). In der Spitze bis zu rund 30 Jugendliche haben in den späten Abendstunden des Freitags die Polizei in Hüllhorst beschäftigt. Was mit einer Ruhestörung begann, steigerte sich zu Sachbeschädigungen sowie einer Brandstiftung. Aufgrund mehrerer Zeugenhinweise sowie eigener Ermittlungen gibt es nach Angaben der Polizei erste Hinweise zu mutmaßlichen Tatverdächtigen.