Diese bezweifelt, dass es sinnvoll sei, den „stark in Mitleidenschaft gezogenen Hallenboden“ weiter zu reparieren. In den Bereichen mit Öffnungen für andere Sportgeräte bestehe schon seit längerer Zeit eine Aufschwemmung. Die Deckel hätten teilweise mit Klebeband fixiert werden müssen. „Der Boden im jetzigen Zustand hält nicht lange“, sagte Jürgen Wiemann (FGW UHu) in der Sitzung.

Susanne Sassenberg, Leiterin des Fachbereichs Technik, sagte, dass die für die Trocknung erforderlichen Bohrungen im Hallenboden (etwa 65 kleine Löcher für Zu- und Abluft) mittlerweile wieder geschlossen worden seien. Der Boden sei 13 Jahre alt, im Schnitt halte er 15 Jahre.

Bis zu 90 Prozent Förderung für Hallendach

Die Gemeinde wolle vor einer Erneuerung des Hallenbodens aber erst eine andere Maßnahme angehen: die energetische Sanierung des Sporthallendaches samt Lichtkuppeln. Aus dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ gebe es eine Förderung von bis zu 90 Prozent für ein derartiges Projekt. Um die Maßnahme umsetzen zu können, brauche es noch einen entsprechenden Ratsbeschluss, so Sassenberg. Auch die Tribünen müsse man sich ansehen.

Für die Erneuerung des Hallenbodens könne die Gemeinde nicht mit einer Förderung rechnen. Der Austausch des Bodens benötige etwa sechs Wochen, was in den Schulferien erledigt werden solle. Die Kosten beliefen sich nach Angaben von Susanne Sassenberg in der Sitzung am Mittwochabend auf etwa 130.000 Euro.

Der Förderantrag für das Dach müsse bis Mitte Januar gestellt werden. Einstimmig entschieden sich die Ausschussmitglieder dafür, das Gesamtpaket Sporthallensanierung auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung zu nehmen.