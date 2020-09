Hüllhorst-Schnathorst (WB). Der Benefizlauf in Schnathorst-Struckhof in seiner eigentlichen Form fällt der Corona-Krise zum Opfer. Aber die Organisatoren haben sich etwas überlegt, um die Veranstaltung in ihrer achten Auflage doch noch stattfinden zu lassen.

Von Westfalen-Blatt