Am Dienstag, 22. September, sollen alle Schülerinnen und Schüler sowie das Personal der Gesamtschule einen Covid-19-Test absolvieren, kündigt die Gemeindeverwaltung an. „Nach der Auswertung der Testergebnisse wird das Gesundheitsamt über die weiteren Vorgaben für den Schulbetrieb ab Donnerstag entscheiden“, heißt es weiter.

Auch an der Grundschule Ahlsen gibt es offenbar Corona-Fälle. Denn für die Klassen 3c und 4c der Grundschule in Ahlsen, ein Teilstandort des Grundschulverbandes Am Wiehengebirge, hat das Gesundheistamt Quarantäne angeordnet. Eine entsprechende Nachricht ist auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Außerdem seien alle Eltern über die Online-Lernplattform benachrichtigt worden.

Bürgermeister Bernd Rührup steht seit Samstag mit dem Krisenstab des Kreises Minden-Lübbecke in ständiger Verbindung, heißt es aus dem Hüllhorster Rathaus. Die Krisenstäbe des Kreises und der Gemeinde Hüllhorst wollen Montag über mögliche weitere Maßnahmen zu diesen Coronafällen beraten. Bis dahin sollen weiter die Infektionsketten verfolgt und Testergebnisse ausgewertet werden.