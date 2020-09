Grüne verzichten auf Wahlempfehlung

In der Folge wurde dem Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen die Frage gestellt, ob sie jetzt einen der beiden verbliebenen Kandidaten unterstützen würden. Wie Nils Beinke-Schulte vom Ortsverband erläutert, hätten die Hüllhorster Grünen beide Bewerber zu einer Vorstellungsrunde eingeladen. Nach allgemeinen Statements stellten die Grünen den Kandidaten einige Fragen zu den wichtigen Themen in Hüllhorst: Ärztehaus, Grundschulstandorte, Verkehrswende, ökologische Bewirtschaftung der Gemeindeflächen und zum angestrebten Verwaltungsstil in der kommenden Periode.

„Dazu äußerten sich Bernd Rührup sowie Michael Kasche sehr ausführlich und kompetent. Beide Stichwahlbewerber hinterließen einen guten Eindruck“, so das Fazit von Nils Beinke-Schulte. Noch am Mittwochabend – im Anschluss an die Vorstellungsrunde – seien die Auftritte eingehend besprochen worden. „Es zeigte sich, dass eine spontane Entscheidung nicht möglich sein würde.“

Nach einem Tag Bedenkzeit habe sich der Ortsverband der Grünen dann dazu entschlossen, eine Online-Befragung vorzunehmen. Beinke-Schulte: „Das Ergebnis der Abstimmung zeigte noch einmal, wie ebenbürtig beide Bürgermeisterkandidaten sind. Es wurde sich mehrheitlich dafür ausgesprochen keinen der Bewerber zu unterstützen.“

Die Hüllhorster Grünen sind der Meinung, dass alleine die Wähler diese Entscheidung treffen können. Aus Sicht der grünen Fraktion sei eine gute Zusammenarbeit mit Bernd Rührup und Michael Kasche möglich. Sie wünschen beiden Kandidaten viel Erfolg bei der anstehenden Stichwahl und hoffen auf eine hohe Wahlbeteiligung. „Diese stärkt das höchste Hüllhorster Amt und ist ein wichtiger Rückhalt für die Arbeit des zukünftigen Bürgermeisters“, so Beinke-Schulte.