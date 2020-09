Alles für den guten Zweck

Seit einem Unfall im Mai sitzt Sascha Burkamp aus Lübbecke im Rollstuhl. Die Diagnose lautet Querschnittlähmung. Der 34-Jährige, der sich seit 21 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert und in seiner Heimatstadt Jugendfeuerwehrwart ist, ist nun auf einmal selbst auf Hilfe angewiesen. In einer Spezialklinik in Hamburg kämpfte er sich zurück ins Leben.

Bei bestem Spätsommerwetter ließen es sich viele Bürger auch über die Gemeindegrenzen hinaus nicht nehmen, die Aktion zu unterstützen. Sie nutzten die Gelegenheit zu einer Radtour oder einem Spaziergang mit Imbiss. Einige bemerkten augenzwinkernd, dass heute die Küche kalt bleibe. Auch zahlreiche benachbarte Löschgruppen und Vereine verliehen durch ihren Besuch ihrer Solidarität Ausdruck. Dank des Hygienekonzeptes konnten die Besucher auch zu Stoßzeiten am Mittag und am Abend reibungslos versorgt werden.

Vorsitzender Oliver Fricke bedankte sich bei allen Besucherinnen und Besuchern für ihre Unterstützung und die große Spendenbereitschaft und wertete die Aktion als vollen Erfolg. Sein Dank ging außerdem an die Sponsoren und Partner, ohne die die Aktion in dieser Größenordnung nicht hätte durchgeführt werden können. Die Speisen wurden von der Fleischerei Reinköster und der Prima Food Service GmbH zur Verfügung gestellt, die Getränke vom Getränkeheimdienst Kütemann.