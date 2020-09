Corona: Entwarnung in Hüllhorst

Für die Schüler bedeutet das: Der Unterricht kann von Donnerstag an wieder ganz normal laufen. Allerdings müssen die Klassen 5 f und 10 b bis zum 30. September 30 in Quarantäne bleiben und erhalten Unterricht auf Distanz. Rührup betont zudem, „dass bisher keine nachweisbare Weitergabe des Virus im Rahmen des Schulbesuchs der Gesamtschule erfolgt ist.“ Nach der Abstimmung mit dem Krisenstab seien deshalb keine weiteren Maßnahmen in Hüllhorst erforderlich.“ Der Bürgermeister dankte in diesem Zusammenhang allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit.

Angesichts der kreisweit weiter steigenden Fallzahlen intensiviert der Krisenstab des Kreises seit einigen Tagen seine Arbeit. „Wir betrachten die Entwicklung mit der gebotenen Aufmerksamkeit und bereiten uns auf einen weiteren Anstieg der Zahlen vor“, sagt Krisenstabsleiterin Cornelia Schöder. Der Krisenstab appelliert an die Bürgerinnen und Bürger des Kreises, sich an die geltenden Hygieneregeln – Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, Abstand halten, Husten- und Niesetikette – zu halten. Und: „Selbst wenn aktuell viele Veranstaltungen und Feiern mit größeren Teilnehmerzahlen erlaubt sind, heißt das nicht, dass dadurch nicht neue Infektionsketten entstehen können. Helfen Sie uns, die erneute Ausbreitung des Virus einzudämmen, und bleiben Sie bei engeren Kontakten so zurückhaltend wie möglich“, so der Appell des Krisenstabs.