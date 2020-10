Feuerwehr-Engagement belohnt

Die Hettich-Mitarbeiter engagieren sich in vielen unterschiedlichen Vereinen, Organisationen oder Schulen. Beispielsweise im Handballverein als Jugendtrainer, im Förderverein einer Grundschule oder als Leiter eines Musikzuges der freiwilligen Feuerwehr. Die häufigsten Tätigkeitsfelder sind zu finden in den Bereichen Kultur, Sport, Musik, Soziales, Schule, Kindergarten, Bildungsarbeit, Umweltschutz, Tierschutz oder bei Unfall- und Rettungsdiensten. Ohne die Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern könnten viele Projekte und Bereiche des sozialen und öffentlichen Lebens kaum existieren, so das Unternehmen. Einige Verbände oder Organisationen bestünden inzwischen ausschließlich oder größtenteils aus ehrenamtlichen Freiwilligen. Hettich fördert ihre Arbeit, um das Gemeinwesen zu stärken.

Die offizielle Übergabe in der Gemeinde Hüllhorst wurde durch Manfred Wemhoener, dem Teamleiter, im Gerätehaus Bröderhausen begleitet, der Bernd Krüger den Spendenscheck überreichte. Auch der Ortsvorsteher Thomas Sieker hat es sich nicht nehmen lassen, bei der Übergabe des Spendenschecks anwesend zu sein. Die Freude in der Löschgruppe über die finanzielle Unterstützung in Höhe von 500 Euro war riesengroß. Es steht auch schon fest, wie das Geld eingesetzt werden soll. Die Summe soll nach Angaben von Bernd Krüger zur Anschaffung eines voll bestückten Werkzeugwagens für kleine Reparaturen an den Feuerwehrgerätschaften genutzt werden.