Besser daheim lernen können

Hüllhorst (WB). Der CDU-Antrag auf Straßenschwellen in gefährdeten 30er-Zonen in Wohngebieten und die digitale Sofortausstattung für den Distanzunterricht sind Themen in der jüngsten Ratssitzung in Hüllhorst gewesen. Beschlossen wurde zu Ersterem jedoch noch nichts. Der Antrag der Union wurde bei 29 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme (Erwin Heemeier, SPD) an den Bau- und Umweltausschuss verwiesen.

Von Kathrin Kröger