Biker engagieren sich für guten Zweck

Veranstalter sind die Brustkrebshilfe OWL, Westerfeld Transporte und Nicole Talbot, Gynäkologin aus Herford. „Heike Westerfeld, die ich in ihrer patenten zupackenden Art mit ihrer unermüdlichen Energie schätzen gelernt habe, war sofort begeistert von dem Gedanken, dieses Event auf ihrem Hof steigen zu lassen“, sagt Talbot. Es gebe Stände zur Information über Brustkrebsfrüherkennung, einen Brustuntersuchungskurs, Physiotherapie für Betroffene, aber auch viel rund um das Motorradfahren mit Ständen von Yamaha, einer Sattlerei, der Johanniter-Motorradstaffel, Sicherheitstraining und vieles mehr. Auch für Essen und Getränke werde ausgiebig gesorgt sein. „Die Tombola wird, ohne Übertreibung, episch, denn die Preise sind einfach großartig und alle kontaktierten Spender waren mehr als großzügig“, erklärt Talbot weiter. Die Gelder der Veranstaltung kämen der Brustkrebshilfe OWL zugute und seien damit „für einen richtig guten Zweck“. „Mal sehen, was uns demnächst noch so einfällt“, meint die Medizinerin.

Dialog auch mit Männern

Wie die Verbindung zwischen Motorradfahren und dem Thema „Brustkrebs“ entstand? Talbot: „Es begann, wie es ja meist bei solchen Dingen ist, mit einem Lachen und einem ‚Wir könnten doch mal...‘.“ Vereinsvorsitzende Ulrike Weber-Krumwiede, die Herz und Seele der Brustkrebshilfe OWL sei, habe in den vergangenen Jahren unermüdlich mit großem Engagement unfassbar viele Events für betroffene Frauen initiiert. „Wir wollten die Männer bei diesem Thema jetzt auch mal mit im Boot haben. Und außerdem fahren wir beide, zugegebener Maßen, sehr gern Motorrad“, sagt Talbot. Ziel sei, den Dialog mit den Männern über dieses Event zu eröffnen. Sehr viele Männer von betroffenen Frauen unterstützten diese liebevoll durch die Erkrankung hindurch auf dem Weg zum Gesundwerden.

„Ich erlebe aber auch in meiner Sprechstunde, dass die Männer der betroffenen Frauen in Sprachlosigkeit versinken. Aus Hilflosigkeit und Schock und aus Angst, etwas falsch zu machen. Ich erlebe dann große Erleichterung, wenn ich diese Dinge dann anspreche und der Damm bei den Männern brechen kann“, berichtet die Ärztin von ihren Erfahrungen. Mitunter sei die Belastung für die Männer und auch die Familien der betroffenen Frauen einfach zuviel. Talbot: „Wir stellen uns auch für die Männer als Ansprechpartner in unserem Netzwerk zur Verfügung und bieten an, mit sensiblem Blick, auch sie in unsere Arbeit einzubinden. Und dazu wollen wir hiermit ein Quentchen beitragen.“

Barriere senken

Ein weiteres Anliegen: die Barriere beim Thema „Brustkrebs“ zu senken und alle auf die Sinnhaftigkeit der Brustkrebsfrüherkennung bei den Gynäkologinnen und Gynäkologen und auch durch das Screeningprogramm zwischen 50 und 70 Jahren hinzuweisen. Das Wichtigste aber sei, dass es trotz des schwierigen Themas um Leben und Spaß haben gehe. „Und das ist ja wohl die Essenz des Motorradfahrens, oder?“, ist Talbot überzeugt.

Alle, die teilnehmen wollen, können sich mit ihren Motorrädern an den Ausgangspunkten der Sternfahrt am Sonntagmorgen um 10 Uhr einfinden. Die Startpunkte und Anmeldebögen sind auf der Internetseite des Vereins zu finden. „Selbstverständlich sind auch alle ohne Motorrad eingeladen und stoßen dann in Hüllhorst zu uns. Die Veranstaltung findet selbstverständlich unter den sicheren Hygieneregeln des vom Gesundheitsamt genehmigten Hygieneplans statt“, betont die Gynäkologin.

2017 gegründet

Die Brustkrebshilfe OWL ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, der von Betroffenen in Eigeninitiative Ende 2017 gegründet wurde. Da die Unterstützung des Vereins für die betroffenen Frauen kostenlos ist, ist dieser auf finanzielle Hilfe angewiesen. Mit Spenden könne dazu beigetragen werden, die Aufgaben und Angebote umzusetzen und das Bewusstsein für eine Früherkennung und die Begleitung bereits Erkrankter zu fördern.