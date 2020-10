„Der Wald braucht Solidarität“

Hüllhorst/Lübbecke (WB/ria). Festes Schuhwerk war ein Muss: Am Dienstagnachmittag ging es vom Wanderparkplatz in Ahlsen (Sonnenbrink) mit dem Planwagen von Willi Oevermann mitten in den Wald in Nettelstedt. Der Anlass: Mit dem Projekt „Bäume fürs Leben“ möchte Unternehmer Paul Gauselmann ein Zeichen im Kampf gegen den Klimawandel setzen. Nun werden die nächsten Setzlinge in die Erde gebracht.

Von Westfalen-Blatt