Oberbauerschaft im Herzen

Matthias Dabelstein heißt sein Nachfolger, derzeitiger Erntekönig und bestens bekannt mit Willi. Dass das so ist, wundert niemand, denn nahezu jeder kennt in Oberbauerschaft Willi Oevermann und er wiederum kennt alles und jeden. Er erinnert sich an die Anfänge seiner Zeit als Ortsvorsteher im Jahr 1999. „Da haben wir die Mehrheit errungen und alle vier Wahlbezirke geholt“, sagt er doch mit einem gewissen Stolz. Wir, das ist die CDU, für die Willi Oevermann 41 Jahre lang bis Herbst 2020 im Rat saß. Hier bleibt seine Nachfolge sogar in der Familie. Uwe Grothus, sein Schwiegersohn, kandidierte mit Erfolg für seinen einstigen Wahlbezirk 3, Niedringhausen-West.

Der Landwirt lebt mit seiner Frau Helga auf Hof Oevermann – in einem Haus, das direkt um die Ecke zum Hofladen liegt. Der geschichtsträchtige Bauernhof an der B 239 gehört zu den markanten Punkten im Ort – neben Kirche, Freilichtbühne, Rossmühle, Feuerwehrgerätehaus und Grundschule, „die unbedingt bleiben muss“, wie Willi Oevermann sagt. „Der neue Ortsvorsteher sollte für die Schule kämpfen, sonst fehlt etwas. Davon lebt unser Dorf auch“, gibt der 80-Jährige seinem Nachfolger mit auf den Weg.

Vier Bürgermeister im Rat miterlebt

Ebenso die zahlreichen Vereine machten das Dorf lebendig. Wie vielen er selbst angehört, weiß der ehemalige Ortsvorsteher nicht auf die Zahl genau. „Ich glaube, ich bin in allen Mitglied. Bis auf die Frauenhilfe“, sagt er und lacht von Herzen. An den Wänden in seinem gemütlichen Wohnzimmer hängen diverse Urkunden, die zeigen, wie sehr Willi Oevermann überall im Dorf geschätzt wird. So findet sich eine Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied in der Dorfkapelle Oberbauerschaft – für sein „allzeit bewiesenes Interesse an unserer musikalischen Volkstumsarbeit und seiner tatkräftigen Förderung unserer Vereinsideale“. Eine weitere Ehrenurkunde für seine „besonderen Verdienste und unermüdlichen Einsatz“ hängt an derselben Wand. Willi Oevermann lächelt und sagt fast beiläufig, dass er 2004 auch das Bundesverdienstkreuz erhalten habe.

Mit seinem immer freundlichen Wesen und seinem bescheidenen Auftreten ist er nicht nur in den Vereinen beliebt, auch in der Politik hat er dadurch so manches bewirkt, mitgestaltet und miterlebt. So wurde während seiner kommunalpolitischen Laufbahn unter anderem eine neue Friedhofskapelle in Niedringhausen gebaut, bekam der einstige Flachdach-Schulbau ein Satteldach, entstand ein neues Feuerwehrgerätehaus mit neuen Fahrzeugen und wurde das Lehrschwimmbecken saniert. „Das ist ein Millionenobjekt geworden und nun fast fertig.“

Vier Hüllhorster Bürgermeister hat Willi Oevermann als Ratsmitglied erlebt: Friedhelm Kleine (CDU), Karl Schwarze (SPD), Wilhelm Henke (SPD) und Bernd Rührup (SPD). Er freut sich darüber, dass mit Parteikollege Michael Kasche ein Oberbauerschafter neues Gemeindeoberhaupt ist. Willi Oevermann gerät ein bisschen ins Schwärmen: „Es gibt keinen Ort, der so viel auf die Beine stellt.“ Das liege an der guten Gemeinschaft. „Die Oberbauerschafter halten zusammen, und es kommen auch junge Menschen nach, die hier bauen und sich engagieren“, ergänzt er. Immer optimistisch bleibend, ist ihm auch um die Zukunft in der Politik nicht bange. Es seien jüngere Leute mit neuen Ideen im Rat vertreten.

Leider keine Planwagenfahrten derzeit

Wichtig sei ihm immer gewesen, sich zusammen zu raufen und gemeinsam Lösungen zu finden. Das Vertrauen, das er genießt, hat dabei so manche Tür geöffnet. „Ich bin auch in anderen Fraktionen anerkannt. Mal hat die CDU, mal die SPD die Mehrheit. Das muss man akzeptieren, das ist Bürgerwille“, sagt Willi Oevermann und hat für das Gebaren eines Donald Trump nur noch Kopfschütteln übrig.

An den politischen Sitzungen werde er hier und da auch weiterhin teilhaben, nun als Zuschauer. „Aber ich muss es eben nicht mehr, der Druck ist weg“, sagt er. Auf seinen (Un-)Ruhestand blickt er mit Freude. „Ich bin noch voll aktiv.“ Wobei er coronabedingt die Feiern, die Geburtstage und die Veranstaltungen vermisst. Die Pandemie bremst ihn zudem im buchstäblichen Sinne derzeit aus. Seine geliebten Planwagenfahrten kann Willi Oevermann momentan nicht anbieten. „Ich habe sonst bis zu vier Touren am Tag. Die Strecken führen nach Bielefeld, Osnabrück, Bückeburg oder auch zum Dümmer“, erzählt er und der Zuhörer kann nur staunen. „Wir haben hier ja eine solch schöne Gegend. Das ist wie Urlaub. Urlaub auf dem Bauernhof. Mache ich auch immer“, sagt er und lacht wieder.

Seine Frau Helga, mit der er seit 57 Jahren verheiratet ist, gesellt sich im Wohnzimmer zu ihm. „Von ihr hatte ich immer Rückendeckung.“ Dass ihr Mann fortan nicht tatenlos auf dem Sofa sitzen wird, weiß sie allzu gut. Willi Oevermann hilft im heimischen landwirtschaftlichen Betrieb: vor allem beim Füttern der Schweine und beim Pflügen. „Ich habe schon jeden Quadratmeter umgedreht“, sagt er. Mit großer Freude erfüllt ihn, dass die Hofnachfolge gesichert ist. Einer seiner vier Enkel, der 25-jährige Michel, werde den Betrieb übernehmen.