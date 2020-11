Verwaltungsmitarbeiter Joachim Struckmeyer (Fachbereich „Technik“) zeigt sich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Maßnahmen. „Bis Mitte Dezember müssten die Tiefbauarbeiten abgeschlossen sein“, sagte er. Schwerpunkt der Umgestaltung ist die Verschönerung der Flächen rund um das DGH. Eine klarere Struktur, eine einheitliche Optik und mehr Aufenthaltsqualität sollen erreicht werden. Als die größte Veränderung fällt die Zuwegung zum Eingang auf. Diese führt nun direkt von der Straße „Am Bahnhof“ auf die Tür des Gebäudes hin und ist nicht wie zuvor versetzt angelegt. Breit, klar definiert, in Rot angelegt, ist sie die wohl deutlichste Verbesserung im Vergleich zum ursprünglichen Zustand – wie ein „roter Teppich“ mutet die gelungene Gestaltung an.

Den Raum vor dem Eingangsbereich hat man großzügiger gestaltet und einen Platz als Außentreffpunkt und Empfangszone geschaffen, Sitzmöbel müssen allerdings noch installiert werden. Zudem wurden Abstellflächen für Fahrräder geschaffen. Es fehlen jedoch noch die Anlehnbügel. Auch die unterschiedlichen Betonsteinbeläge wurden aufgenommen, so Struckmeyer. Diese waren in der bisherigen Variante ein Sammelsurium aus verschiedenen Materialien. „Da waren zum Beispiel auch Waschbetonplatten verlegt.“ In Form und Farbe herrscht mit neuverlegten roten Pflasterklinkern um das Dorfgemeinschaftshaus künftig Einheitlichkeit.

Boule-Platz wird derzeit gestaltet

Momentan wird außerdem der einst in Eigenleistung erstellte Boule-Platz etwas versetzt; er befand sich hinter einem wenig ansehnlichen Maschendrahtzahn und einer Reihe von Glas- und Altkleider-Containern. Letztere werden auf den westlichen Teil des Geländes verlegt, für Fahrzeuge gut erreichbar über die asphaltierte Zufahrt. Damit soll der Parkraum noch besser ausgeschöpft werden.

Insgesamt soll auch mehr Grün die Anlage zieren. wobei die Bepflanzungen noch ausstehen. Die Parkflächen – acht Stellplätze werden an die Ostseite des Hauses verlagert, angrenzend an die vorhandene Parkplatzfläche – sollen abgegrenzt und begrünt werden mit Hainbuchenhecken, Gehölzen, Stauden und Sommerlinden. Der Parkplatz zur benachbarten Gastwirtschaft soll mit einer Hecke umfasst werden, um eine optische Trennung zu schaffen.

Gefördert wird das Bauprojekt mit 113.000 Euro vom Land, dem Dorferneuerungsprogramm des NRW-Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, bei 175.000 Euro Gesamtkosten. „Die Mittel sind auch schon angefordert, nur noch nicht eingetroffen“, sagte Joachim Struckmeyer. Die Mitteilung über die Förderung war im April mit großer Freude aufgenommen worden. Die heimische CDU-Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann hatte damals gesagt: „Es werden auch wieder Zeiten ohne Kontaktverbote kommen. Und dann sind wir froh über jeden Ort der Gemeinschaft und alle Dorfveranstaltungen.“

Viele haben sich engagiert

Ortsvorsteher und Vorsitzender der Schnathorster Gemeinschaft Reinhard Scheerer sagte, dass mit der Modernisierung der Pflasterung, der Barrierefreiheit, der verbesserten Parkplatzsituation und der Begrünung der Dorfplatz weiter vorangebracht werde – zur Freude vieler Vereine und Einzelpersonen, die sich für das Projekt engagiert hätten.