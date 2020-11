Ins rechte Licht gerückt

Was für ein turbulentes und aufregendes Jahr 2020 für den Fußball-Erstligisten DSC Arminia Bielefeld. Ganz abgesehen von der aktuellen Corona-Pandemie, die es allen nicht besonders leicht macht und viele Dinge erschwert. Der DSC Arminia Bielefeld hat es wieder geschafft und ist in die Bundesliga aufgestiegen. Verbunden mit dem Aufstieg musste die Schüco-Arena einige Anpassungen auf Basis des Lizenzierungsverfahrens der Deutschen Fußball Liga (DFL) umsetzen.

Ein großer Faktor waren dabei die Anforderungen der DFL-Medienrichtlinien. In der sogenannten „Flash-Zone“ bündeln sich viele nationale und internationale TV-Sender, um Stimmen von Spielern, Trainern und Funktionären einzufangen. Um die Vorgaben zu erfüllen und die Umsetzung fachgerecht auszuführen, ist ein gutes Know-how vorausgesetzt. Terra Gebäudetechnik, eine Tochterfirma der Wortmann-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hüllhorst, durfte dieses Projekt zusammen mit dem DSC Arminia Bielefeld planen und letztendlich auch verwirklichen. Beide Seiten sind mit dem Ergebnis mehr als zufrieden.

Christian Venghaus, Leiter der Organisation Spielbetrieb beim DSC Arminia: „Egal wie das Spiel ausgeht – jetzt stehen die Profis in unserer neuen Flash-Interview Zone immer im richtigen Licht.“ Die Beleuchtung in der Interview-Zone ist ein bedeutendes Thema, denn für eine hochwertige und professionelle TV-Übertragung und -Berichterstattung muss die Beleuchtung zuverlässig funktionieren und im hellen und stimmigen Licht erstrahlen. Denn Licht gestaltet das Bild und sorgt für ein harmonisches Gesamtpaket, daher ist eine moderne Lichtgestaltung aus den Flash-Zonen nicht mehr wegzudenken.

Die Terra Gebäudetechnik GmbH konnte zusammen mit dem DSC Arminia Bielefeld ein spannendes Projekt verwirklichen, bei dem einige Faktoren zu berücksichtigen waren und bei der Planung mit eingeflossen sind. Licht und Helligkeit alleine reichen nämlich nicht aus. Es wurden einige Vorgaben seitens der DFL gemacht, welche Punkte zu berücksichtigen sind. Dazu gehört beispielsweise die Einrichtung einer Zweipunkt-Tagesbeleuchtung mit einer Beleuchtungsstärke von etwa 500 bis 600 Lux. Dafür hat die Hüllhorster Firma dimmbare eigene Strahler verwendet und im 50-Grad-Winkel montiert, so dass die Ausleuchtung der Spieler und Trainer optimal ist und keine unvorteilhaften Schatten im Gesicht entstehen. Sogar die LED-Beleuchtungsproduktion konnte am Standort in Löhne verwirklicht werden, erzählt Haydar Arpaci, Vertriebsmitarbeiter bei Terra Gebäudetechnik.

Wer denkt „Viel Licht bringt viel“ klingt logisch, liegt nicht ganz richtig. Wird eine Interview-Zone zu viel beleuchtet, so wirkt das Bild in der Übertragung langweilig und baut zu wenig Spannung auf. Neben den Strahler wurde ebenfalls die gesamte Deckenbeleuchtung der Interview-Zonen geplant, ausgewertet und in die Tat umgesetzt. Da bisher noch keine Beleuchtung montiert war, konnten bei der Planung neue Ideen einfließen und gemeinsam ein Ziel verwirklicht werden. Die LED-Beleuchtung hat so viel mehr zu bieten als nur helles Licht. Die Farbwiedergabe verbessert sich, der Energieverbrauch sinkt und die niedrige Betriebstemperatur kann ebenfalls noch mal richtig punkten. Da sei es kein Wunder, dass der Trend zur Umrüstung auf LED in den Stadien weiter ansteige und Fahrt aufnehme, erklärt die Firma.