„Der Ursprung des Volkstrauertages stammt aus dem Jahr 1922, und seit dem Jahr 1952 wurde der Termin immer auf den Sonntag, zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag, festgelegt“, sagt Ortsvorsteher Karl-Heinz Kröger.

An diesem Tag werde in stillem Gedenken um die vielen Kriegstoten und alle Opfer von Gewaltherrschaft getrauert, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. In Tengern nahm eine geringe Anzahl von Vereinsvertretern mit sehr großem Abstand, gemäß der zur Zeit festgelegten Corona-Verordnung, an dem Gedenken teil. Es wurden zwei Kränze, einer für die Dorfgemeinschaft Tengern-Huchzen durch Andreas Kreft von der Löschgruppe Tengern sowie einer für die Gemeinde Hüllhorst durch den Ortsvorsteher Karl-Heinz Kröger am Ehrenmal niedergelegt.

Pastor Christoph Ovesiek erinnerte mit seinem Gebet an die vielen Opfer von Gewaltherrschaft sowie aller Kriegsopfer und der im Dienst verstorbenen Soldaten. Anschließend verlas er die Rede des Bundespräsidenten Steinmeier für das Jahr 2020. „Wir alle hoffen, dass die Gedenkfeier in Jahr 2021, wie gewohnt mit anschließender Kaffeestube, stattfinden kann“, so Kröger.