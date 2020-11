Schulen kommen an ihre Grenzen

Gibt es an den heimischen Schulen inzwischen so etwas wie eine „neue Normalität“, wie sie sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet vor Monaten gewünscht hat? Oder geht es nach wie vor jeden Tag um Krisenmanagement? Diese Zeitung hat an zwei weiterführenden Schulen nachgefragt.

Die Lage gestalte sich weiterhin sehr dynamisch, berichtet Jörg Rümpel, Schulleiter der Gesamtschule Hüllhorst. „Wir leben von einem Tag zum anderen“, sagt er und verweist auf eine gerade frisch hereingekommene Umsetzungsrichtlinie der Bezirksregierung.

Was die reinen Infektionen angeht, ist es an der Gesamtschule aber vergleichsweise ruhig geworden. Sechs Schülerinnen und Schüler seien nach den Herbstferien insgesamt positiv getestet worden und mussten in häusliche Isolation, dazu wurden jeweils einige Kinder als Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt. Im September sah das noch anders aus. Da hatte das Gesundheitsamt vorsorglich einen Massentest für alle gut 1300 Schüler veranlasst, weil nach zwei Klassen in Quarantäne noch zwei weitere Gesamtschüler positiv getestet wurden. Das unauffällige Ergebnis des Tests sorgte dann aber für Entspannung.

Jetzt ist es in Hüllhorst so wie an den meisten anderen Schulen auch, dass neben den Quarantänefällen auch Kinder mit Schnupfen für mindestens 24 Stunden nach Hause geschickt werden – bis abgeklärt werden konnte, ob es sich um eine Erkältung oder eine Corona-Infektion handelt.

Schon im September war an der Gesamtschule die Empfehlung, im Unterricht eine Maske zu tragen, ausgesprochen worden und ein Plan für Distanzlernen erarbeitet worden. „Der Plan sieht vor, dass die Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, von ihren Lehrern mit passenden Aufgaben für daheim versorgt werden“, erläutert Jörg Rümpel. „Das bedeutet natürlich mehr Arbeit für die Lehrer. Und das hat auch seine Grenzen, wenn ich etwa an Experimente in den naturwissenschaftlichen Fächern denke.“ Außerdem müssen Klassenarbeiten in der Schule nachgeschrieben werden.

Belastend ist für den Schulbetrieb, dass sechs der 120 Lehrkräfte wegen der Corona-Ansteckungsgefahr als Risiko-Patienten keinen Präsenzunterricht abhalten dürfen. Dazu kommen noch kurzfristig fehlende Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne sowie, auch das, schwangere Lehrerinnen. Wie der Schulleiter erläutert, dürfen sie nach einer betriebsärztlichen Anordnung bei Auftreten einer Corona-Infektion an der Schule 14 Tage nicht unterrichten. „Wir können aber noch den Unterricht für alle gewährleisten“, sagt Jörg Rümpel. „Auch weil wir sieben Vertretungskräfte haben. Lehramtsstudenten werden in dieser Situation ebenfalls bei uns eingesetzt.“

Mehrere Klassen in Quarantäne – solch eine Situation haben schon viele Schulen im Lübbecker Land meistern müssen, nicht das Wittekind-Gymnasium in Lübbecke. „Die Situation bei uns ist noch gut“, sagt Direktor Dr. Eberhard Hagemeier. „Wir haben bislang nur eine positiv getestete Schülerin gehabt.“ Dennoch habe er eine vorsichtige Linie gefahren und nach den Sommerferien eine Maskenempfehlung für den Unterricht ausgegeben. „Das ist nicht bei allen auf Gegenliebe gestoßen, aber die meisten Schülerinnen und Schüler haben sich daran gehalten“, schildert Hagemeier.

Dennoch sei die Belastung im Schulalltag schon sehr hoch, sagt der Schulleiter. Es gibt ein Lüftungskonzept, Hygienekonzepte für die verschiedenen Unterrichtsräume (von Klassenzimmer bis Turnhalle) und dann den Distanzunterricht. „Freitag hatten wir beispielsweise 16 Schüler, die wegen positiv getesteter Angehöriger in Quarantäne waren.“

Dank der guten digitalen Ausstattung und des sehr kooperativen Kollegiums, das nur auf zwei Lehrkräfte verzichten muss, sei die Situation derzeit zufriedenstellend, sagt Eberhard Hagemeier: „Wenn es so bleibt, können wir durchhalten.“

Kritisch sieht er allerdings, wie auch Kollege Jörg Rümpel, den Schülerverkehr. „Wenn es mehr Busse geben könnte, wäre das wünschenswert. Eine Entzerrung des Stundenplans sehe ich aber kritisch“, sagte Hagemeier. „Wir unterrichten teilweise schon bis 17 Uhr. Da würden wir an unsere Grenzen stoßen.“