Der Betrag, der jetzt an Thomas Prasuhn vom Verein „Initiative Eltern krebskranker Kinder Minden“ übergeben wurde, belief sich auf 1231 Euro und 43 Cent. Die krumme Summe erklärte Tanja Schnier mit den Worten: „Wir wollten unbedingt den Gesamtbetrag von 20.000 Euro erreichen“. Thomas Prasuhn wusste auch gleich über den Verwendungszweck zu berichten: „Durch diese Spende kann unser Verein den Eingangsbereich vor den Räumlichkeiten unserer Kinder, die zur Corona- Hauptrisikogruppe gehören, sanieren und kindgerechter gestalten. Wir möchten jedes Patientenzimmer zu einer geschützten Insel machen und haben Tresore dafür angeschafft.“ Und: Für die „Quietsch-Küche“ im Johannes-Wesling-Klinikum in Minden, die ausschließlich onkologisch kranken Kindern und deren Familien zur Verfügung stehe, könne der Verein neues Zubehör anschaffen, führte Thomas Prasuhn weiter aus.

Tanja und Jochen Schnier verkaufen seit 2012 unter dem Motto „Schornsteinfeger bringen nicht nur Glück – auch Geld“ selbstgefertigte Mützen, Socken, Taschen sowie Schmuck – und seit März dieses Jahres Hunderte handgenähter Mund- und Nasenschutzmasken. Neu im Sortiment sind Halstücher für Hunde und Katzen, mit lustigen Sprüchen versehen.

Der Erlös aus den Verkäufen geht zu 100 Prozent an die Initiative. „Leider gab es in diesem Jahr keine Märkte und Veranstaltungen, so waren wir auf Mund-zu-Mund Propaganda und unseren langjährigen Kundenstamm angewiesen“, sagt Tanja Schnier. Auf diesem Wege möchten sich die „Glücksbringer“ bei ihren fleißigen Helfern und dem Aquaristik Treff Nettelstedt sowie den Geschäften „Die Flosse“ in Hüllhorst und „Im Loh“ in Frotheim bedanken. Vor der Corona-Pandemie konnte Tanja Schnier ihre liebevoll gefertigten Unikate in der „Frittenbine“ in Halstern ausstellen, auch ihr gebühre ein Dankeschön, betont die Kunsthandwerkerin.

Wer Interesse hat, kann bei Familie Schnier in Tengern selbstgenähte Masken oder individuell gestaltete Geschenke und auch Weihnachtsdekorationen erwerben.