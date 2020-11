Niklas konnte ein Leben retten

Mit großer Freude erfüllt Niklas, dass mit seinen Stammzellen ein Mensch seine schwere Erkrankung überwinden und wieder ein neues Leben beginnen konnte. Aber wie kam es überhaupt dazu? Alles begann an der Gesamtschule Hüllhorst im Februar vergangenen Jahres. Damals initiierten die beiden Schülerinnen Jana Schäpsmeier und Hannah Abelt dort eine Typisierungsaktion in Kooperation mit der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei), einer gemeinnützigen Organisation. Auf freiwilliger Basis waren die 17- und 18-jährigen Schüler der Gesamtschule aufgefordert, eine Speichelprobe abzugeben, sich somit für die Datei registrieren zu lassen und vielleicht eines Tages das Leben eines Blutkrebspatienten zu retten.

Niklas machte mit, wobei das Thema komplett neu für ihn gewesen sei, wie er erzählt. „Ich wusste nichts von der DKMS. Anfangs war ich deshalb etwas skeptisch, doch als ich an unserer Schule einen Vortrag über die Stammzellenspende gehört hatte, war ich sofort Feuer und Flamme.“ Der damalige Abiturient war schlichtweg ergriffen. „Jederzeit kann es einen selbst treffen und mich hat das Ganze sehr bewegt“, sagt er.

Umso emotionaler wurde es dann noch mal für Niklas, als ausgerechnet er ein paar Wochen nach der Registrierung einen Anruf von der DKMS bekam. Der junge Mann kam als potenzieller Spender für eine betroffene Person in Frage. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei etwa einem Prozent innerhalb des ersten Jahres nach der Typisierung.

Bei seinem Hausarzt wurde Niklas daraufhin Blut abgenommen. Dies wird gemacht, um eine genauere Übereinstimmung der Blutmerkmale festzustellen. Ein Röhrchen geht per Post ins Labor, das andere per Kurier zur DKMS. Das Prozedere war auch bei dem jungen Schnathorster nicht anders. Nach etwa drei Monaten, berichtet er, habe dann festgestanden: „Das ist mein genetischer Zwilling.“ Kamen da vielleicht Zweifel in ihm auf, ob er wirklich spenden will? „Nein, keine Spur. Und ich hätte jedes Risiko auf mich genommen, wobei das ja gar nicht groß ist“, sagt Niklas.

So nahm das Projekt „Wir besiegen den Blutkrebs“ weiter seinen Gang. Es folgte eine sehr gründliche Voruntersuchung in der Entnahmeklinik in Köln, wo Niklas von Kopf bis Fuß durchgecheckt und im wahrsten Sinne auf Herz und Nieren geprüft wurde. Das Ergebnis: Er stellte sich als kerngesund heraus und nichts stand der Spende im Wege. Als der junge Mann wieder nach Hause fuhr, hatte er Spritzen mit im Gepäck. „Die musste ich mir sechs Tage vor dem Entnahmetermin zwei Mal täglich verabreichen. Man kann es aber auch vom Hausarzt machen lassen“, sagt er. Was dahinter steckt? Dem Spender wird über fünf Tage hinweg der Wachstumsfaktor G-CSF verabreicht. Dieses Medikament steigert die Anzahl der Stammzellen im peripheren Blut, die dann über ein spezielles Verfahren direkt aus dem Blut gewonnen werden.

Das war die einzige Phase, in der Niklas ein bisschen schwächelte. „Bei mir hat dieses Mittel sehr angeschlagen. Bei vielen ist das wie eine Art Grippe, bei mir hat es sich aber stärker ausgewirkt. Ich lag flach und mir ging es schlecht. Zweifel bekam ich deswegen aber nie.“ Zumal diese Phase ja schnell ausgestanden war. Am 3. Dezember 2019 war dann fast der große Tag da. Niklas reiste in Köln an, bezog ein tolles Hotel („alles war super organisiert und fühlte sich an wie Urlaub“), um am nächsten Morgen ab halb acht in der Früh in der Klinik für die Spende vorbereitet zu werden.

Fast acht Stunden dauerte diese bei Niklas, die er in halb sitzender Position verbrachte. „Ich wurde in der Zeit nicht nur ärztlich top betreut, sondern auch sonst super versorgt. Ich konnte essen, trinken, fernsehen.“ Im Schnitt dauert die Spende vier bis acht Stunden an ein oder zwei aufeinander folgenden Tagen. „Das hängt nicht nur vom Körpergewicht und der Größe des Spenders ab, sondern auch von der individuell unterschiedlichen Menge an Stammzellen, die der Empfänger benötigt“, erzählt der 20-Jährige, der sich während der Entnahme immer wohler gefühlt hat. „Die Stammzellen, die sich durch die Spritzen zusätzlich im Körper befanden, bauten sich ja Schritt für Schritt ab.“ Als alles vorüber war, sei er in den nächsten zwei Stunden wieder topfit gewesen.

Ein bisschen ungünstig fiel der Zeitpunkt für Niklas, als er nach der Spende drei bis vier Wochen keinen Sport machen durfte. Durch das verabreichte Medikament bestand die Möglichkeit, dass sich die Milz vergrößert hatte, und somit musste der Bauchraum geschont werden. „Da war ich gerade im ersten Einsatztraining bei der Polizei“, sagt Niklas, der seit anderthalb Jahren ein duales Studium zum Polizeikommissar an der Hochschule in Bielefeld absolviert. Auch seine Aktivitäten für die HSG Hüllhorst – er steht in der ersten Mannschaft der Verbandsliga im Tor – mussten eine Weile pausieren.

Doch vorbildlichere Gründe für seine auch berufliche Zwangspause konnte es wohl nicht geben. Das sah sein Arbeitgeber, die Polizei, genauso. Niklas: „Die haben mich dort super unterstützt und fanden das ganz toll. Sie planen jetzt sogar eine eigene Registrierungsaktion und ich soll dabei einen Vortrag über das Thema halten.“

Und auch damit beeindruckt der Schnathorster, an dem gleich seine positive Einstellung zu seinen Mitmenschen sowie seine freundliche und mitfühlende Art auffallen. Für Niklas ist das Projekt „Leben retten“ nämlich nicht abgeschlossen. Seit diesem Jahr engagiert sich der angehende Polizist ehrenamtlich für die DKMS. Er wird künftig an Schulen und Universitäten über die Spende und die Registrierung als Stammzellspender aufklären.

Kurz nach der Spende erfuhr der hilfsbereite Student, dass seine Stammzellen an eine erwachsene Frau aus Deutschland gingen. Er nahm über die DKMS Kontakt zu ihr auf, und seitdem stehen die beiden im regelmäßigen, anonymen Briefwechsel. „Ich weiß, dass es ihr mittlerweile besser geht. Das freut mich natürlich wahnsinnig. Sobald die Anonymitätsfrist von zwei Jahren abgelaufen ist, fände ich es auch toll, wenn ich sie persönlich kennen lernen könnte. Momentan warte ich wieder auf Post von ihr“, sagt er und freut sich schon.