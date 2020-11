Der Unfall ereignete sich gegen 20.20 Uhr auf der Ahlsener Straße in Hüllhorst.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, war der Fahrer eines dunklen Kombis auf der Ahlsener Straße in Richtung Horsts Höhe unterwegs, als er nahe der Einmündung Reineberg einem Jogger am Straßenrand auswich. Dabei geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem roten Pkw zusammen. Die drei Insassen erlitten schwere Verletzungen und wurden nach erster Versorgung am Unfallort in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des dunklen Kombi wurde leicht verletzt. Der Jogger blieb unverletzt.

Die Ahlsener Straße war über mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr wurde über Nebenstraßen umgeleitet.