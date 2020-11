Sie geht auf die Menschen zu

Sie geht mit ihrer allseits bekannten Tatkraft auch die neue Ratsperiode an. Seit 2009 nimmt sie mit Freude die Aufgaben als Bindeglied zwischen Verwaltung und Bürger wahr – und findet auch in Corona-Zeiten Lösungen.

Womit wir wieder beim Weihnachtsbaum wären. Der wird auch im Pandemie-Jahr – heute am Freitag – am Ortsschild aufgestellt und geschmückt. Obwohl die Zusammenkunft im Anschluss ausfallen muss, ist es Marlies Rahe wichtig, dass trotzdem adventliche Stimmung aufkommt.

Die gebürtige Hessin, die 1972 der Liebe wegen nach Hüllhorst zog, lebt gern in der Wiehengemeinde. Hier fühlt sie sich heimisch und schätzt die Menschen. „Wenn ich im WEZ einkaufe, kenne ich dort fast jeden“, sagt sie und lacht. Ihr sei wichtig, nah am Bürger zu sein. Dass das derzeit im buchstäblichen Sinne nicht praktiziert werden kann, betrübt sie ab und an. „Die Jubiläumsbesuche fallen ja auch aus. Das bedaure ich sehr. Die Ortsvorsteher kommen zum 80. und 85. Geburtstag. Ab 90 nimmt der Bürgermeister diese Aufgabe wahr“, erzählt Marlies Rahe, die seit 2007 für die SPD im Hüllhorster Rat sitzt.

Für Flüchtlinge stark gemacht

Auf diese Weise sei sie bei den politischen Themen immer direkt auf dem Laufenden, was für ihr Amt als Ortsvorsteherin sehr hilfreich sei. Zudem nimmt für die pensionierte Pädagogin das generationenübergreifende Arbeiten einen großen Stellenwert ein. Auf die Menschen zuzugehen, gleich welchen Alters, welcher Herkunft und welchen sozialen Standes, hat Marlies Rahe schon immer gelebt. So wundert es nicht, dass sie sich bereits 2013 für die Integration der Flüchtlinge stark machte. Dafür habe es nicht nur von allen Seiten Lob gegeben, sondern vor allem am Anfang auch Kritik. Doch es würde nicht zu Marlies Rahe passen, sich davon in ihrem Engagement stoppen zu lassen. Mit einem Besuch zu Weihnachten im Übergangswohnheim in Oberbauerschaft habe es angefangen. Daraus wurden Sprachkurse für die Geflüchteten, die die ehemalige Leiterin der Grundschule Tengern noch bis letztes Jahr mit gegeben hat. Sie stehe überdies weiterhin in Kontakt mit Pfarrehepaar Buhlmann und dem Hüllhorster Integrationsbeauftragten Kahraman Tsikha. „Zu Weihnachten gibt es auch eine Überraschung für die Kinder, auch wenn wir uns dieses Mal nicht treffen können.“

Marlies Rahe hat immer ein offenes Ohr für alle und kümmert sich als Ortsvorsteherin um die Belange der Bürger. „Sie glauben gar nicht, wie oft ich angesprochen oder angerufen werde“, sagt sie und lächelt. Es ist spürbar, wie viel Freude ihr das Helfen bereitet. Das sind nicht selten kleine Probleme, die schnell gelöst werden können. Eine lose sitzende Platte am Gehweg oder ein Strauch, der auf die Straße wächst und die Sicht behindert – dazu gehören die Dinge, bei denen sich ebenfalls Marlies Rahes gute Kontakte bewähren. „Ich habe einen guten Draht zum Bauhof“, erzählt sie.

Neues erfahren

Viel hat die Ortsvorsteherin gemeinsam mit anderen Engagierten schon auf die Beine stellen können. „Ich bin ganz aktiv im Heimatverein, der ist maßgeblich für die Ahlsener“, sagt sie und erinnert zum Beispiel an die beiden Dorfspaziergänge, die in Ahlsen und in Reineberg unternommen wurden. Auch sie selbst habe dabei noch Neues über ihre Heimat erfahren und entdeckt. Als ein Leitfaden dienten die markanten und sehenswerten Punkte des interaktiven Dorfspaziergangs, den der Fremdenverkehrsverein initiiert hat. Eine der Informationstafeln befindet sich vor der großen mehr als 100 Jahre alten Schwarzpappel, die direkt an der Kita „Tausendfüßler“ in Ahlsen steht. Vor ein paar Jahren habe der Baum sogar einen Blitzeinschlag überlebt, berichtet Marlies Rahe. „Das hat ordentlich gerummst und kurz danach war die Feuerwehr zu hören.“ Für ein Foto hat sie sich diesen idyllischen Ort ausgesucht. Neben der beeindruckenden Pappel fällt der Gedenkstein zum 700-jährigen Bestehen von Ahlsen auf, das 1990 gefeiert wurde. „Bis zum 750-Jahr-Fest haben wir also noch 20 Jahre Zeit, dann bin ich aber keine Ortsvorsteherin mehr“, meint Marlies Rahe schmunzelnd, die auch gern zurückschaut auf die gemeinsame Wanderung mit den Gehlenbeckern auf dem Kirchweg und die gemeinsame Feier mit den Lübbeckern am höchsten Punkt des Wiehengebirges, dem Heidbrink.

Nächstes Projekt der Heimatpfleger, einer Gruppe des Heimatvereins Singkreis Ahlsen-Reineberg zu der auch Marlies Rahe zählt, ist die Aufstellung weiterer Ruhebänke. „Wir pflegen und streichen auch die Bänke“, sagt sie. Zudem sei eine Panoramakarte in Arbeit. Die Bilder dafür seien bereits gemacht. Die Finanzierung übernehme der Fremdenverkehrsverein.

Überdies können sich die Ahlsener auf eine geplante Broschüre freuen. Die Nachlese zu den Dorfspaziergängen, die in der Wiehentherme einst großen Anklang fand („Das war sowas von voll“), soll schriftlich aufgearbeitet werden. „Das ist eine Winterarbeit“, so Rahe.