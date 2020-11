Unter dem Motto „Gute Nachrichten!“ werden die Adventsandachten in der Oberbauerschafter Christuskirche gefeiert. Wegen des so genannten Teil-Lockdowns finden die etwa 15-minütigen Veranstaltungen ohne anschließendes Frühstück statt. Weil nicht gemeinsam gegessen wird, ist der Beginn jeweils um 6.30 Uhr und dann noch einmal um 9 Uhr.

Auftakt ist am Dienstag, 1. Dezember, mit Wolfgang Fischer (1. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 22): „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht!“. Am Montag, 7. Dezember, hält Pfarrer im Ruhestand Frank Buhlmann (Lukas 1, 26-38) die Andacht: „Fürchte dich nicht! Du hast Gnade bei Gott gefunden.“ Pfarrer Reinhard Ellsel spricht am Montag, 14. Dezember, über Lukas 2, Vers 1: die „gute“ Nachricht des Kaisers Augustus. Abschließend widmet sich Pfarrerin im Ruhestand Martina Buhlmann Lukas 2, Vers 10: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird“. Anmeldung ist nicht erforderlich.