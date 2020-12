„Ehrabschneidende Äußerungen“

Die jüngste Stellungnahme der CDU nimmt SPD-Fraktionsvorsitzender Frank Picker zum Anlass, sich persönlich zu den Geschehnissen zu äußern.

Zum Hintergrund: Wie berichtet, hatte sich der fraktionslose FDP-Ratsherr Andreas Sand durch eine WhatsApp-Nachricht von Frank Picker „erpresst“ gefühlt. Dies hatte der liberale Politiker in einer Stellungnahme vor der Ratssitzung am vergangenen Mittwoch publik gemacht und in der Sitzung selbst im öffentlichen Teil bekräftigt. Man habe mit der Nachricht sein Abstimmungsverhalten beeinflussen wollen und ihm signalisiert: Stimme er nicht gegen die Wiedereinführung der Beigeordneten-Stelle , ziehe die SPD in Erwägung, seinem Antrag auf Rückkehr in den Ältestenrat nicht zuzustimmen. Daraufhin hatte Sand jenen Antrag zurückgezogen. In der Sitzung stimmte er für die Verlängerung der Beigeordneten-Stelle und die Wiederwahl Elmar Vielstichs.

Die CDU hatte die Nachricht Pickers an Sand als „Skandal“ bezeichnet und am Freitag angekündigt, Bürgermeister Michael Kasche (CDU) aufzufordern, den Vorfall zu prüfen. In der Pressemitteilung der Union hieß es zudem, es sei zu klären, ob der Straftatbestand der Nötigung vorliege.

Frank Picker sagt in seiner persönlichen Stellungnahme von Montagnachmittag: „Im Rahmen der Abstimmung im Hüllhorster Rat zur umstrittenen Wiedereinführung der Beigeordnetenstelle wurden seitens der CDU und der FDP öffentlich schwerwiegende persönliche Vorwürfe gegen mich erhoben. Im Zusammenhang mit einer Kurzmitteilung an das Ratsmitglied der FDP, Andreas Sand, wurden mir neben ‚schäbigem Verhalten‘ auch Straftatbestände wie ‚Erpressung‘ und ‚Nötigung‘ angedichtet.

Diese Vorwürfe weise ich auf das Schärfste zurück. Die Nachricht, die ich Andreas Sand am Vortag der Ratssitzung geschickt habe, sollte ihn lediglich über den Sachstand in einem Thema informieren, über das zuvor gesprochen wurde.

In dieser Nachricht ein ‚schäbiges Verhalten‘ erkennen zu wollen, bedarf schon einer gehörigen Portion bösen Willens. Von ‚Erpressung‘ beziehungsweise ‚Nötigung‘ ganz zu schweigen. Daher begrüße ich die von der CDU angekündigte Prüfung durch den Bürgermeister und wünsche mir von diesem eine schnelle und deutliche öffentliche Klarstellung. Darüber hinaus behalte ich mir vor, gegen die ehrabschneidenden Äußerungen nötigenfalls juristisch vorzugehen.“

Frank Picker sagte gegenüber dieser Zeitung, dass man in der Politik, speziell als Fraktionsvorsitzender, Einiges aushalten müsse. Das sei ihm klar. Nun sei aber ein Maß erreicht, das nicht mehr erträglich sei. „Das ist ziemlich rufschädigend, was da gelaufen ist.“ Er sprach von privaten Anfeindungen, die er am Wochenende erlebt habe. „Das geht unter die Gürtellinie und schießt übers Ziel hinaus“, so der Fraktionschef. Und ergänzt: „Man hätte stattdessen vieles in einem persönlichen Gespräch klären können.“