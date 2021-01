Im Rahmen des Polis-Unterrichts traten alle Schülerinnen und Schüler für eine soziale Sache an und rannten buchstäblich um die Wette. Für jede absolvierte Runde wurde vorab ein Spendenbetrag festgelegt, der von Freunden oder von der Familie der Kinder bestimmt wurde.

Zum Staunen aller anwesenden Klassenlehrer waren die Motivation sowie die Laufbereitschaft und der Kampfgeist der Schülerinnen und Schüler nicht mehr zu toppen, so dass am Ende die stolze Summe von 2302,95 Euro erlaufen wurde. Wegen der Coronapandemie konnte die symbolische Scheckübergabe erst jetzt kurz vor dem erneuten Lockdown stattfinden. Der Empfänger des Erlöses vom diesjährigen Spendenlauf ist das Moorhus in Lübbecke, welches sich für eine nachhaltige Gestaltung der Umwelt einsetzt. Der erste Vorsitzende des Vereins Lothar Mechling nahm den Scheck in Gegenwart aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer dankend entgegen.

Zur Vorbereitung und Motivation der Schülerinnen und Schüler war der Lauf im Vorfeld im Polis-Unterricht vorbereitet worden, indem man sich mit den Zielen der Naturschutzorganisation BUND und dem Besucherzentrum Moorhus in Lübbecke beschäftigte.