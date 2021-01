Dirk Oermann weist auf die Aktion hin: „Da aufgrund der aktuellen Einschränkungen keine traditionelle Entsorgung der Weihnachtsbäume durch die Jugendfeuerwehr erfolgen kann, richtet die Dorfgemeinschaft Oberbauerschaft in diesem Jahr eine Alternative ein. An drei Sammelpunkten im Ortsteil Oberbauerschaft können Bürgerinnen und Bürger am Samstag, 9. Januar, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr ihre Weihnachtsbäume unter Beachtung der geltenden Corona-Schutzbestimmungen entsorgen: 1. am Parkstreifen (Glascontainer) an der Beendorfer Straße, 2. bei Struckmeier, Dahlienweg 4, oder 3. auf dem Hof Steinmeier an der B239.

Für Rückfragen steht Olaf Struckmeier (Telefonnummer 0151/24128393 oder E-Mail o.struckmeier@googlemail.com) zur Verfügung. Um dennoch die Arbeit der Jugendfeuerwehr zu unterstützen, gibt es an den Sammelstellen Spendenboxen.

Darüber hinaus bietet der Hausmeisterservice Weiser nach Vereinbarung (Anruf oder Whatsappnachricht unter 0176/38155512 oder per E-Mail unter info@hausmeister-service-weiser.de) gegen einen Kostenbeitrag in Höhe von drei Euro die Abholung des Weihnachtsbaumes an. Über den Kostenbeitrag hinausgehende Spenden werden auch hier der Jugendfeuerwehr zur Verfügung gestellt.