Lange haben die Bürger gewartet, nun ist es soweit: Der neue Wertstoffhof in Tengern im Gewerbepark „Am Wiehen“ ist von Mittwoch, 3. Februar, an geöffnet. Eigentlich war die Öffnung für den 6. Januar vorgesehen gewesen, doch coronabedingt hatte sich der Termin verschoben. Einen offiziellen feierlichen Akt, auf den der Betreiber – die Kreisabfall-Verwertungsgesellschaft Minden-Lübbecke (KAVG) – gehofft hatte, kann es aber nach wie vor nicht geben. So nimmt der Wertstoffhof ohne Einweihung seinen Betrieb auf.

Die KAVG weist auf die Einhaltung der gültigen Hygiene- und Abstandsregeln vor Ort hin. Aufgrund der aktuellen Schutzmaßnahmen an den Wertstoffhöfen (zum Beispiel limitierte Anzahl an Fahrzeugen an den Abladebereichen, kein „Anpacken“ durch KAVG-Mitarbeiter) könne es zu längeren Wartezeiten an den Wertstoffhöfen kommen. Die KAVG bittet die Bürger daher, die Dringlichkeit ihrer Anlieferung zu hinterfragen: „Mit einem rücksichtsvollen Verhalten tragen Sie dazu bei, dass der Betrieb der Wertstoffhöfe – solange die Situation es zulässt – aufrechterhalten werden kann. Deshalb unsere Bitte: Besuchen Sie die Wertstoffhöfe nur, wenn dies unbedingt erforderlich ist.“

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe ab 1. Februar: Entsorgungszentrum in Hille, Pohlsche Heide 1: Montag bis Freitag 7.30 bis 17 Uhr, Samstag 7.30 bis 13 Uhr; Wertstoffhof Lübbecke, Benzstraße 3: Montag bis Freitag (Mittwoch geschlossen) 9 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr; Wertstoffhof Hüllhorst, Weidehorst 50: Mittwoch und Freitag 9 bis 17 Uhr, Samstag 8 bis 13 Uhr. Infos: www.kavg-ml.de.