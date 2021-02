Da aber einige Straßen durch Schneeablagerungen am Fahrbahnrand nur eingeschränkt befahrbar sind, müssen für die kommende Abfuhr folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Die Durchfahrtsbreite für das Müllfahrzeug muss mindestens drei Meter betragen. Bei Unsicherheit über die Befahrbarkeit der Straße mit Müllfahrzeugen sollte die Papiertonne an der nächsten sicher befahrbaren Straße zur Leerung bereitgestellt werden. Zudem dürfen die Papiertonnen nicht in oder hinter Schneehaufen aufgestellt werden, da sie dann nicht vom Greifer des Müllfahrzeuges aufgenommen werden können.

Die Gemeinde Hüllhorst und die Firma PreZero hoffen, mit diesen Maßnahmen eine geregelte Entleerung der Papiertonnen sicherstellen zu können und bedanken sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis und ihre Unterstützung. Sollten dennoch in Einzelfällen Papiertonnen nicht geleert werden können, wird auf die generelle Möglichkeit hingewiesen, Papier und Pappe kostenlos am Wertstoffhof der KAVG, Weidehorst 50, an den Öffnungstagen (Mittwoch und Freitag von 9 bis 17 Uhr und Samstag von 8 bis 13 Uhr) abzugeben.