Der Abriss der beiden dortigen Gebäude – das alte Pfarrhaus und ein ehemaliges Wohnhaus, das Zierke-Gebäude – ist bereits abgeschlossen. Nun wurden auch die Bäume auf dem Grundstück zwischen Pfarrweg und Volksbank gefällt.

„Dort standen mehrere zehn bis 15 Jahre alte Bäume, aber auch eine mehr als 100 Jahre alte Linde“, sagte Bürgermeister Michael Kasche auf Nachfrage. Insbesondere die Fällung dieser Linde veranlasste Grünen-Ratsherr Nils Beinke-Schulte in der Ratssitzung dazu, seinen Unmut zu äußern. Auch Kasche signalisierte Bedauern über die Fällarbeiten , jedoch sei es bautechnisch nicht anders möglich. Man hätte nicht um die Linde herumplanen können. Andernfalls verteuere sich das Vorhaben und sei für den Investor – die Volksbank Schnathorst – nicht mehr rentabel. „Die Volksbank wäre in diesem Fall komplett von dem Projekt abgesprungen“, sagte Kasche im Rat. Das Kreditinstitut will zwei Gebäude auf dem Areal errichten – und damit 20 barrierefreie Wohnungen . Ob sich auch Arztpraxen in dem einen Haus ansiedeln werden, steht nach wie vor noch nicht fest.