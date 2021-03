Auf den Spuren von Terry Pratchett

Die digitale Foto-Collage zum Thema „Eintauchen ins Reich der Fantasie: Baut eine mystische Fabelwelt aus Lego-Steinen“ hat Familienvater Alexander Beinhauer (40) am Wochenende erstellt und Legoland gesendet. Nun heißt es bald wieder Daumen drücken und vor allem abstimmen für das Team „Lego Keller“.

Gemeinsam mit seinen Kindern Jana (8) und Justus (11) – und mit organisatorischer und logistischer Hilfe seiner Frau Nadine – ging es nach dem tollen Einzug in die Top 20 erneut ans Werk. Beflügelt von dem Erfolg mit dem Modell „Traumküste“ erschufen die Lego-Baumeister eine Scheibenwelt OWL, angelehnt an die Roman-Reihe des britischen Fantasy-Schriftstellers Terry Pratchett. Auch dieses Mal gibt es jede Menge zu entdecken: sowohl der Realität Entsprungenes als auch Fiktives aus der Literatur. „Wir alle kennen die Geschichten um Terry Pratchett“, sagt ein spiel- und fantasybegeisterter Alexander Beinhauer.

Familie Beinhauer bildet auch die Externsteine in ihrem Final-Modell ab. Foto: Alexander Beinhauer

So zeigt das Modell der Beinhauers nicht nur Sehenswürdigkeiten in Ostwestfalen-Lippe wie die Externsteine in Horn-Bad Meinberg und natürlich eine Mühle, sondern auch die bekannten Figuren jenes Mannes, der weltweit rund 85 Millionen Bücher verkaufte. Mit ihrem Lego-Kunstwerk huldigen die Beinhauers der bizarren und humorvollen „discworld“ und machen die vertrauten Science-Fiction-Motive in Lego greifbar.

„Wir haben alles integriert, was wichtig ist."
Alexander Beinhauer

Gebaut haben Jana, Justus und Alexander unter anderem zwei der vier Elefanten, auf deren Rücken die Scheibenwelt bei Pratchett ruht. Die Dickhäuter wiederum werden getragen von der Sternen-Schildkröte Groß-A’Tuin. Auch die hat das Modell zu bieten. „Wir haben alles integriert, was wichtig ist“, sagt Alexander Beinhauer. „Den Tod, der Katzen mag, den Zauberer Rincewind und seine spezielle Truhe und den Drachenberg Wyrmberg.“

Die neuerliche Abstimmung über die Final-Beiträge der Top 20 wurde etwas nach hinten verschoben, erzählt der Lego-Architekt, weil zwei Familien erst verspätet ihren Bausatz mit knapp 3000 Steinen erhielten. Nun können die User statt vom 11. März an die Schnathorster ab dem 17. März unterstützen. Um 18 Uhr fällt an diesem Tag der Startschuss. Dann stehen die Miniatur-Kunstwerke der 20 Teams zur letzten Abstimmung auf der Internetseite des Familien-Freizeitparks Legoland bereit. Die fünf besten Mannschaften können sich über einen Familienaufenthalt im Legoland Deutschland Resort mit Hotelübernachtung, Eintritt in den Freizeitpark und ein Modellbauer Meet & Greet freuen.

Die Beinhauers hoffen ein letztes Mal in diesem Wettbewerb auf viel Zuspruch der Hüllhorster, ihrer Freunde und Bekannten. Denn erneut können die Besucher der Internet-Seite ihre Stimme für ihren Favoriten abgeben und somit dafür sorgen, dass das Team „Lego Keller“ unter den besten Fünf sein wird.

Ab 17. März, 18 Uhr, bis 28. März kann abgestimmt werden unter www.legoland.de/familien-challenge.