Feuerwehr findet Leichnam

Hüllhorst-Oberbauerschaft (WB/kk) -

Zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus an der Salzstraße in Oberbauerschaft ist es am Freitag in den frühen Morgenstunden gekommen. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte fanden im Zuge der Löscharbeiten einen Leichnam.