Einsatz an der Salzstraße in Oberbauerschaft - vermisste Person

Hüllhorst-Oberbauerschaft (WB) -

Zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus an der Salzstraße in Oberbauerschaft ist es am Freitag in den frühen Morgenstunden gekommen. Ob jemand verletzt wurde, ist noch unklar. Ein Bewohner des Hauses wird vermisst, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.