Für die junge Frau ist nicht nur die frisch geschaffene Stelle in der Verwaltung neu, sondern auch der Wohnort. Sie kommt gebürtig aus Halle an der Saale, einer Großstadt mit 240.000 Einwohnern, hat zwischenzeitlich in der 20-Millionen-Metropole Kairo gelebt, und ist im Februar nach Löhne gezogen, um ab 1. März in Hüllhorst zu arbeiten. „Das ist natürlich erstmal eine Umstellung für mich“, sagt die 31-Jährige beim Gespräch mit dieser Zeitung im Rathaus. Aber Veränderungen und Herausforderungen scheut sie gewiss nicht. Das zeigt ein Blick in ihren Lebenslauf: Neben ihrem dreijährigen Aufenthalt in Ägypten für einen privaten Schulträger gehörte zu ihren Stationen auch ein Studium (Master-Abschluss) in England. Das Thema: Nachhaltigkeitsmanagement. Einer ihrer Schwerpunkte in Hüllhorst wird das Thema Mobilität sein, was gleich zu der Frage führt, wie sie denn mit der Busverbindung Löhne-Hüllhorst zufrieden ist. „Er fährt in der Regel ein Mal stündlich, das ist natürlich anders als ich es kenne. In Halle bin ich mit der Straßenbahn gefahren. Ich wohne aber direkt neben dem Bahnhof und von dort hat man ja auch eine gute Anbindung mit dem Zug Richtung Hannover und Köln.“ „ Die Leute hier sind freundlicher als in der Großstadt. “ Julia Bachmann Ihre ersten Eindrücke des neuen Wohn- und Arbeitsortes sind positiv. „Die Leute hier sind freundlicher als in der Großstadt. Man grüßt sich auf der Straße, auch wenn man sich nicht kennt. In dem Haus, in dem ich wohne, sind alle sehr hilfsbereit.