Nach Hausbrand in Oberbauerschaft: 82-jähriger Bewohner starb im Wohnzimmer

Hüllhorst-Oberbauerschaft -

Die Obduktion hat die Befürchtung bestätigt. Nach dem Feuer in einem Haus in Oberbauerschaft am Freitag, 19. März, hat die Polizei mithilfe von Gerichtsmedizinern nunmehr eindeutig klären können, um wen es sich bei dem bei Löscharbeiten aufgefundenen Leichnam zweifelsfrei handelt.