Die Kirchengemeinde Hüllhorst-Oberbauerschaft lädt für Ostersonntag ab 6 Uhr zu einem digitalen Festgottesdienst ein. Der Titel des Filmgottesdienstes lautet „Vom Dunkel ins Licht – Ostergottesdienst aus der Kirchengemeinde Hüllhorst-Oberbauerschaft“. Dieser wird dann über den Internet-Kanal Youtube zu sehen sein und dauert etwa 35 Minuten. Verschiedene Abschnitte Die Aufnahmen dazu erfolgten am vergangenen Samstag. Vom frühen Morgen bis zum Nachmittag hat die Gruppe „Filmhütte“ das Werk aufgenommen. Der Dreh erfolgte nicht chronologisch, sondern in verschiedenen Abschnitten. Dieser wird abschließend aber wie ein ganz normaler Ostergottesdienst für den Internet-Besucher zu erleben sein, als wenn er in den Besucherreihen des Gotteshauses sitzen würde. Hinter der Kamera in den Bänken und auf der Empore stehen Adrian Born, Mark Wohlfarth und Tilke Quellhorst. Die Liturgie hält beim Ostergottesdienst Pfarrer Michael Weber, Pfarrer Reinhard Ellsel eröffnet den Gottesdienst, spricht die Gebete und hält den Segen.