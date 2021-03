Viele Ideen für das neue Amt

Und so freut sie sich schon sehr darauf, ihr Amt wieder unter ganz normalen Bedingungen ausführen zu können.

Bis dahin versucht sie nach Kräften, Kontaktpflege via Internet und Telefon zu betreiben. Dass Dorothee Eggert in Hüllhorst sprichwörtlich so bekannt ist wie ein bunter Hund, die Menschen im Ort sie seit vielen Jahren kennen und ihr vertrauen, hat den Start im neuen Amt auch in schwierigen Pandemie-Zeiten erleichtert. Seit Mitte der 80-er Jahre lebt und arbeitet die 72-Jährige in Hüllhorst-City, wie sie die Ortsmitte gern bezeichnet. Damals eröffnete dort ihr Mann Norbert, der 2016 verstorben ist, eine Versicherungsagentur. Mittlerweile führt Sohn Matthias das Geschäft, aber Dorothee Eggert gehört nach wie vor mit zum Team. Auch wenn sie nur noch stundenweise in ihrem Büro anzutreffen ist.

In Hüllhorst fühlt sich Dorothee Eggert schon seit vielen Jahren heimisch. „Hier habe ich alles, was ich brauche.“ Foto: Kathrin Kröger

Eigentlich wollte sich die gebürtige Löhnerin – sie stammt aus Mennighüffen – mit Beginn der neuen Legislaturperiode nicht mehr politisch engagieren. „Ich wollte aufhören.“ Doch dieses Ansinnen gefiel ihren Unionskollegen gar nicht. Sie sahen in Dorothee Eggert genau die Richtige für die Aufgaben der Hüllhorster Ortsvorsteherin. „Ich bin froh, das Amt angenommen zu haben“, sagt sie und lächelt. Und auch wenn sie bedauert, dass derzeit so viel weniger umgesetzt werden kann als in normalen Zeiten, hat sie schon etliche Ideen. Eine feste Bürgersprechstunde möchte Dorothee Eggert anbieten und somit die Hüllhorster ermutigen, sie Lob, Kritik und Anregungen zum Ortsteil wissen zu lassen.

Generell gilt bei ihr: „Meine Tür ist offen, mein Telefon besetzt.“ Die neue Ortsvorsteherin freut sich darüber, dass sie sofort Akzeptanz gefunden hat und vom ersten Tag an als hilfsbereite Ansprechpartnerin wahrgenommen wurde und wird. „Die Hüllhorster melden sich bei mir und ich kümmere mich gern um ihre Anliegen.“

Oft ginge es um Kleinigkeiten und Probleme, die schnell gelöst werden könnten. Ein Graben, der noch nicht gemäht wurde? Kurzerhand kontaktiert Dorothee Eggert einen Mitarbeiter des Bauhofs, der sich so schnell wie möglich der Sache annimmt. Das Amt in gleicher Weise auszufüllen wie ihr Vorgänger Jürgen Wiemann, ist der langjährigen Hüllhorster Frauenunionsvorsitzenden Anspruch und Ansporn zugleich. „Er hat hervorragende Arbeit geleistet und ich bin weich gefallen. Seine Fußstapfen sind groß“, betont sie. Wichtig ist Dorothee Eggert zudem, sich über die Entwicklungen in der Politik aus erster Hand zu informieren und mitzugestalten. Daher fungiert sie auch in dieser Legislaturperiode als sachkundige Bürgerin – im neu gebildeten Infrastrukturausschuss.

Wissbegierde, verbunden mit einem ehrlichen Interesse an ihren Mitmenschen und dem, was sie bewegt – das treibt Dorothee Eggert offenkundig an. Sie sei für jeden Hinweis dankbar, ob von Seiten der Bürger oder von Amtskollegen, sagt sie und greift zu ihrem Notizbuch, in dem sie alles dokumentiert. „Das ist mir lieber als Computer und Handy.“ Ein herzliches Lachen folgt.

Nach überstandener Pandemie neu durchstarten – dieses Ziel prägt die Pläne für Hüllhorst. Gern würde Dorothee Eggert sehen, dass auch das Dorfpicknick nach dem Vorbild eines „Dinner in Weiß“ eine dritte Auflage erfährt. Die Kirchengemeinde, die Löschgruppe, der Rassegeflügelverein und der Heimatverein Nachtigallental, dem sie wie auch der Freiwilligen Feuerwehr und dem DRK angehört, hatten 2019 auf diese Veranstaltung große Resonanz bekommen. Die zweifache Mutter und Großmutter erinnert sich: „Das war wunderschön. Wir hatten einen Tisch mit Freunden. Als ein Gewitter aufzog, haben wir einfach im Keller des Gemeindehauses weitergefeiert.“ Sie fügt hinzu: „Es wäre toll, wenn es wieder stattfinden könnte. Und wenn man das zusammen mit allen Vereinen organisieren könnte.“

Ein weiteres Vorhaben des Heimatvereins sei, die Weihnachtsbeleuchtung im Ort zu erweitern und zu modernisieren.

