Im ersten Lockdown im März 2020 sei bereits ein Kraftakt für das Kollegium zu bewältigen gewesen, als am Grundschulverbund „Am Wiehengebirge“ (Schnathorst und Ahlsen) die Lernplattform „Edupage“ installiert worden sei. Sie biete neben einer gesicherten Kommunikation die digitale Möglichkeit, klassenbezogene und individuelle Aufgabenformate auszugeben, und neben dem Zugang über einen Webbrowser auch eine kostenlose App. An der Grundschule Oberbauerschaft habe das Distanzlernen im ersten Lockdown vorwiegend analog stattgefunden. Die Lehrkräfte stellten für die Schülerinnen und Schüler Materialpakete mit Aufgaben zusammen. „In Form von Wochenplänen bekam jedes einzelne Kind Lernmaterialien in Papierform zur Verfügung gestellt. Diese Pläne wurden an festgelegten Tagen abgeholt und nach der Bearbeitung an bestimmten Tagen zur Korrektur in die Schule gebracht“, berichtete Upheber. Überdies hätten die Klassenlehrkräfte digitale Angebote an die Eltern per E-Mail weitergeleitet. Auch am Schulverbund „Im Mühlengrund“ (Büttendorf und Tengern) gab es zu Beginn der Pandemie ein überwiegend analoges Distanzlernen – in Form von Wochenplänen.