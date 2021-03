Die Grundschulleiterinnen in Hüllhorst sind sich einig: Die Digitalisierung an den Schulen steht und fällt mit der technischen Ausstattung. „Für die Realisierung eines langfristig digitalgestützten Unterrichts auf Grundschulebene ist eine 1:1-Ausstattung wünschenswert – es wäre schön, wenn jedes Kind mit seinem eigenen IPad arbeiten könnte“, sagen sie unisono. Gudrun Upheber, Kathrin Clausen und Sabine Walz begrüßen daher den Beschluss zum Medienentwicklungsplan (MEP), der im Ausschuss für Bildung, Familie, Sport und Kultur einstimmig ausfiel. Der „Umsetzung des MEP als Handlungsrahmen für die Ausstattung der Schulen in der Gemeinde Hüllhorst mit Präsentationstechnik sowie Endgeräten für die Jahre 2021 bis 2025“ wurde zugestimmt. Desgleichen wurde im Rat entschieden, jedoch mit Verweis der SPD auf einen ergänzenden Antrag. Doch zunächst zum Sachverhalt: Dem Schulausschuss wurde am 18. Juni 2020 ein Zwischenbericht zur Erstellung des MEP vorgestellt. Der Einsatz von digitalen Lernwerkzeugen im Unterricht soll für die nächsten fünf Jahre in dem Plan eingebunden werden.