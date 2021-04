Minden/Lübbecke -

Bei der Zahl der aktiven Corona-Fälle im Kreis Minden-Lübbecke ist ein Auf und Ab zu verzeichnen. Am Freitag ist diese gesunken, am Samstag gestiegen und am Sonntag wieder recht deutlich nach unten gegangen. Aktuell sind 1288 Menschen infiziert, die Wocheninzidenz liegt bei 122,1.