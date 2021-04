Hüllhorst-Schnathorst -

Von Andreas Kokemoor

Noch ist sie eine Baustelle – die „alte Hütte“ am Sportplatz des SV Schnathorst. Doch schon bald soll hier Leben einkehren. Im Zuge der Neugestaltung des Sportlerbereichs am Aschenplatz hat der Verein von Beginn an einen Raum für die Jugendlichen mit eingeplant.