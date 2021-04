Auf der Fahrbahn um den Kreisverkehr sind mit Kreide aufgemalte Wörter zu sehen, die der Autofahrer abfilmt. Parolen wie „Impfen kann töten“, „Finger weg von unseren Kindern“ oder „Ärzte für Aufklärung“ sind zu lesen. Am Sonntag war von den Schmierereien des anonymen Verfassers bereits nichts mehr zu sehen.

Der Polizei ist von dem Vorfall nichts bekannt. Sprecher Ralf Steinmeyer vermutete auf Nachfrage, dass die Bemalungen durch starken Regen beispielsweise am Samstagabend vielleicht weggewaschen wurden. Ein ähnlicher Vorfall in der Gemeinde, in solch plakativer Form in der Öffentlichkeit kundgetan, ist ihm nicht bekannt. Die Hüllhorster Ortsvorsteherin Dorothee Eggert hat die Parolen ebenfalls nicht selbst gesehen, weiß aber, dass diese auch vor zwei bis drei Geschäften im Ortskern aufgemalt wurden. In einer Hüllhorster Facebook-Gruppe wurde das Video von einem User gepostet, was eine große Zahl an Kommentaren nach sich zog – fast alle richteten sich gegen die Aktion.