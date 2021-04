Kapelle in Oberbauerschaft könnte Wanderziel werden

Vor dem Kauf des in die Jahre gekommenen Bauwerks sehen die Sozialdemokraten noch Klärungsbedarf, „zumal durch die WDR-Berichterstattung der Bau der so genannten Lehmkapelle nach Kriegsende mit der damaligen SS-Division ‚Nordland‘ in Zusammenhang gebracht wurde. Dieser Darstellung soll aber zwischenzeitlich aus dem Umfeld der Familie von Bodelschwingh deutlich widersprochen worden sein“, so Fraktionsvorsitzender Frank Picker.

„Wir hätten uns gewünscht, dass die gewählten Vertreter des Rates vor Ausstrahlung des Fernsehberichts über die Pläne zum Kauf der Kapelle unterrichtet worden wären“, betonen die Sozialdemokraten in einem an den Bürgermeister adressierten und von Picker unterzeichneten Schreiben. Darin werden eine historische Bewertung der Kapelle sowie eine Untersuchung der genauen Umstände, wer sie tatsächlich erbaut hat, angeregt.

Prüfung des Denkmalwertes angeregt

Zudem wird vorgeschlagen, den zuständigen Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) aus Münster zur Prüfung des Denkmalwertes des Gebäudes und der Ruhestätte hinzuzuziehen. Überdies gelte es, mögliche Folgekosten wie die Instandhaltung, Zuwegung oder eine Ausschilderung für Besucher zu ermitteln und die Frage zur Inanspruchnahme von möglichen Fördermitteln zu prüfen.

„Für den Fall, dass sich die im Filmbeitrag geäußerte Vermutung tatsächlich bestätigen sollte, dass SS-Angehörige in den Bau der Kapelle involviert waren, stellen wir vorsorglich den Antrag, an diesem Ort eine Gedenktafel oder einen Gedenkstein für die Opfer des Nationalsozialismus anzubringen“, ergänzt Fraktionskollege Alfred Krause. Aus Sicht der beiden Sozialdemokraten sollte nach Klärung der Fragen über ein Gesamtkonzept zu einer möglichen Nutzung dieser historischen Stätte zusammen mit dem LWL oder anderen Experten nachgedacht werden. „Für eine sachorientierte Diskussion und Mitarbeit steht die SPD zur Verfügung“, so Picker und Krause.

Auf dem Familienfriedhof wurde 1944 der in der Region als „Lehmpastor“ bekannte Pfarrer Gustav von Bodelschwingh beigesetzt. Nach Kriegsende wurde die kleine Kapelle in der von ihm praktizierten Lehmbrotbauweise errichtet. Heute sind die Schäden an dem mehr als sieben Jahrzehnte alten Bauwerk unübersehbar.

Auf Nachfrage hat diese Zeitung zum Thema Lehmkapelle eine Stellungnahme der Gemeinde Hüllhorst erreicht: „Durch die WDR-Berichterstattung sind Irritationen zu den Hintergründen ‚Privatfriedhof und Waldkapelle von Bodelschwingh‘ in Oberbauerschaft entstanden. Im Zuge derzeitiger Baumfällungen im Wiehengebirge wird die Waldkapelle auf dem Privatfriedhof von Bodelschwingh vermehrt wahrgenommen. Eigentümer und Familienmitglieder, aber auch Bürger aus Oberbauerschaft, sind auf die Gemeinde Hüllhorst zugekommen. Auf Wunsch der Beteiligten wurden somit erste Überlegungen für einen Erhalt und die künftige Nutzung an die Gemeinde Hüllhorst herangetragen. Dabei geht es neben dem Erhalt der privaten Friedhofsfläche um die Kapelle, die seinerzeit in Lehmbauweise errichtet worden ist und der möglicherweise ein Verfall droht.“

Das Leben der Familie von Bodelschwingh sei eng mit der Geschichte der von Bodelschwinghschen Anstalten in Bethel (Bielefeld) verbunden, aber auch mit der „Bergheimat“, die viele Jahre als soziale Einrichtung in Oberbauerschaft, unweit der privaten Friedhofsstätte, betrieben und zwischenzeitlich in das Diakonische Werk in Lübbecke integriert worden sei.

„Für die Bedeutung dieser Anlage im Wiehengebirge spielt dabei auch die Lehmbauweise als Beispiel der seinerzeitigen Baukultur eine wesentliche Rolle, zumal ein Mitglied der Familie von Bodelschwingh als ‚Lehmpastor‘ in die Geschichte eingegangen ist. Auch die Heimstätte Dünne, hervorgegangen durch das Wirken der Familie von Bodelschwingh, hat als Siedlungsgesellschaft auf dieser Grundlage Wohnraum in Lehmbauweise geschaffen“, so die Verwaltung, die im ersten Schritt die Grundbucheintragungen und Eigentumsverhältnisse geprüft und Informationen gesammelt habe.

Zwischenzeitlich sei es zu besagter TV-Berichterstattung gekommen. Dabei wurde aus fast zweistündiger Aufnahme vor Ort ein Sendebeitrag von rund zwei Minuten, in dem „weniger auf die Geschichte der Familie von Bodelschwingh und der Geschichte des Friedhofs, sondern fast ausschließlich auf den Bau der Kapelle nach 1944, nach der ersten Beisetzung eines Familienmitgliedes, eingegangen wurde“, betont die Gemeinde Hüllhorst. Hinweise und Belege zur seinerzeitigen Errichtung seien nicht überliefert, so dass in dieser Frage nur noch auf Zeitzeugenberichte und mündliche Überlieferungen zurückgegriffen werden könne. Mögliche Bezüge zum NS-Regime beruhten auf unterschiedlichen Aussagen, die nicht belegt werden könnten.

„Der Themenkomplex wird derzeit aufgearbeitet, um die weitere Vorgehensweise, auch aus denkmalpflegerischer Sicht, besprechen zu können. Dabei wird auch ein Informationsabend, sofern die Kontaktbeschränkungen es zulassen, mit Beteiligten und Zeitzeugen ein wesentlicher Schritt sein“, teilt die Gemeinde mit.

Geäußert hat sich auch der derzeitige Gesellschafter der Heimstätte Dünne, Dietrich von Bodelschwingh, nach der Ausstrahlung in einem Brief an den Bürgermeister. Darin heißt es: „Aus der Sendung schließen wir, dass der Journalist Johannes Lübeck zu diesem Ortstermin eingeladen hatte. In dem aufgezeichneten Ortstermin lieferte er Informationen zur Entstehung des Friedhofs, wonach die Familie Bodelschwingh seinerzeit dort SS-Leute beim Bau der Kapelle beteiligt habe. Es fehlte hingegen eine zentrale und auch belegbare Information: Erbauerin der Kapelle war Adelheid Weerts.“

Die in Lehmbaukreisen und in der Nachbarschaft bekannte Tochter des „Lehmpastors“ Gustav von Bodelschwingh habe die Kinder der Nachbarschaft am Lehmbau beteiligt. „Eingebracht hatte sich auch ein russischer Kriegsgefangener (also kein SS-Mann), dessen Hilfe Adelheid Weerts dankend in Anspruch nahm“, teilt der Gesellschafter mit. Bekannt seien wohl Berichte gewesen, dass während des Krieges SS-Trupps im Wiehengebirge ihr Unwesen getrieben hätten, „aber Herr Lübeck unterstellt damit eine Verbindung zum Kapellenbau und der Familie Bodelschwingh. Dabei war Adelheid Weerts persönlich dafür bekannt, dass sie das NS-Regime ablehnte“.

Die Heimstätte Dünne sei bereit, die Trägerschaft der Friedhofsanlage zu übernehmen, um damit in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hüllhorst und ortsansässigen Institutionen den ursprünglichen Bodelschwingh-Friedhof für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen und zu erhalten. „Die Heimstätte Dünne kann sich vorstellen, den Friedhof als Teil der heute bereits denkmalgeschützten historischen Lehmbauschule in Dünne und Klosterbauerschaft zu integrieren. Damit würde der Fokus klarer auf den baukulturellen Aspekt gerichtet und der Öffentlichkeit auch an dem besonderen Ort „am Berg“ zugänglich gemacht“, schreibt Dietrich von Bodelschwingh. Zu diesem Angebot stehe man weiter, könne sich aber auch vorstellen, dass die Gemeinde diese Aufgabe übernehme. „Entscheidend ist der Erhalt der geschichtsträchtigen Anlage.“