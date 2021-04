„Zeitnah Gespräche führen“

Worum geht es? Die Mitglieder der Löschgruppe Bröderhausen haben sich deutlich dafür ausgesprochen, dass sie auch weiterhin in der Freiwilligen Feuerwehr Hüllhorst, außerhalb des neuen Standorts Ost, tätig sein wollen (diese Zeitung berichtete). Die Aktiven bieten darüber hinaus eine Ergänzungslösung an, die den Neubau eines geeigneten Feuerwehrgerätehauses am jetzigen Standort in Eigenleistung umfasst. Der Neubau könne aber auch multifunktional ausgelegt werden und damit der Dorfgemeinschaft für verschiedene Veranstaltungen zur Verfügung stehen, wie es auch schon im Immobilienkonzept der Verwaltung als mögliche Option für Bröderhausen genannt wurde.

„Der CDU ist klar, dass hierbei verschiedene Aspekte zu beachten sind“, schreibt Raddy. Zum einen sei da die Frage, „in welcher Form die Bröderhausener Kameradinnen und Kameraden und ein (wie auch immer gearteter) Satelliten-Standort in Bröderhausen weiterhin in der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt und integriert werden kann, von der Wehrleitung zu beantworten.“ Zum anderen müsse seitens der Verwaltung und der Politik beantwortet werden, ob ein Neubau in Bröderhausen, in welcher Ausgestaltung auch immer, in der vorgeschlagenen Form umsetzbar sei oder ob es gar andere und weitere Lösungsansätze gebe. Für die Finanzierung des Vorhabens könnten Fördermöglichkeiten geprüft werden, so die CDU.

Wichtig ist den Christdemokraten der Hinweis, dass im Brandschutzbedarfsplan aus dem Jahre 2015 einige Feststellungen in Bezug auf die Löschgruppe Bröderhausen enthalten seien: „In Bezug auf die Gesamtstärke der Feuerwehr Hüllhorst hat die LG Bröderhausen mit 21 Aktiven einen relevanten Anteil. Zudem ist der Qualifikationsstand als gut zu bezeichnen. Ebenfalls spielt die LG Bröderhausen eine Rolle bei der Gesamt-Tagesverfügbarkeit (unter anderem sind derzeit drei Aktive in der Tagesalarmgruppe Schnathorst). Ein durch räumliche Veränderungen ausgelöster Rückgang der Mitgliederstärke der LG Bröderhausen sollte in jedem Falle vermieden werden. Die Eigenständigkeit beider Löschgruppen (Tengern/Bröderhausen) sollte in jedem Falle unverändert bleiben. Bei den Qualifikationen sollte vor allem der Anteil an Atemschutzgeräteträgern erhöht werden.“

Für die CDU-Fraktion bedeutet das: „Vor dem Hintergrund dieser Feststellungen sollte der Erhalt der Kameradinnen und Kameraden der Löschgruppe Bröderhausen für die Gemeinde und für die Freiwillige Feuerwehr dieselbe hohe Priorität genießen, welche bisher auch für die anderen Löschgruppen angesetzt wurde.“ Deshalb sei ein Konzept wichtig, „damit dieses im zuständigen Fachausschuss diskutiert und letztlich im Rat beschlossen werden kann.“

Dirk Raddy betont abschließend: „Es darf uns nicht passieren, dass wir die Kameradinnen und Kameraden aus dem aktiven Dienst für Hüllhorst verloren haben, weil man am Ende die Kommunikation gescheut hat. Von daher bitten wir, dass die Gemeindeverwaltung zeitnah zu einer ersten Gesprächsrunde einlädt.“