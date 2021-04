Die gab es am Montag, 19. April, beim Ortstermin am Schaltkasten an der Tengerner Straße 159. Dabei waren Ortsvorsteher Karl-Heinz Kröger sowie Johannes Geers, Bereichsleiter der Westenergie-Innogy, und Netzplaner Christian Schwengel. Im Mai vergangenen Jahres hatten die Bauarbeiten in Tengern für den Breitbandausbau begonnen. „Vor etwa zwei Jahren habe ich erfahren, dass die Firma Innogy in Teilbereichen von Tengern und Ahlsen einen Glasfaserausbau plant“, sagte Karl-Heinz Kröger. Grundsätzlich erforderlich sei für die Umsetzung gewesen, dass sich 40 Prozent aller Haushalte und Firmen im Plangebiet für den Anschluss verbindlich anmeldeten. „Dementsprechend habe ich sofort damit angefangen, bei Zielpersonen das Projekt vorzustellen und voranzutreiben.