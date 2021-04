Bürgermeister Michael Kasche zitierte eingangs der Sitzung John F. Kennedy: „Wenn wir uns einig sind, gibt es wenig, was wir nicht können. Wenn wir uneins sind, gibt es wenig, was wir können.“ Diese Worte hatte im März auch Kämmerer Elmar Vielstich bei der Einbringung des Doppelhaushalts 2021/2022 bemüht. Nun ging es um die Fülle an Änderungsanträgen aus dem politischen Raum – elf an der Zahl –, über die einzeln debattiert und abgestimmt wurde. Anschließend hatte das Gremium über den aktualisierten und überarbeiteten Haushaltsplan zu befinden, der – das sei vorweg genommen – mit 10 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen als Empfehlung an den Rat abgesegnet wurde. Aber zurück zu den Fraktionsideen. In grober Linie solle festgelegt werden, welcher Antrag jeweils Niederschlag im Haushalt finde oder nicht, sagte Vielstich. Eine Beratung über die inhaltliche Ausgestaltung könne im entsprechenden Fachausschuss erfolgen. „Alle Ausgaben müssen durch Einnahmen finanziert werden“, gab der Kämmerer vor der Abarbeitung der Fraktions-Anregungen zu bedenken. Das Ziel bei allem müsse sein, Hüllhorst nachhaltig zu stärken. Bei dem ersten Antrag der CDU – die Einrichtung eines „Heimatfonds‘ – Alle 8“ – sieht dies die Verwaltung offenbar als gegeben an. Sie unterstützt das Vorhaben, „da er das Engagement in den Ortsteilen anregt und fördert“. Die Union hatte vorgeschlagen, ab dem 1. Juni einen solchen Fonds einzurichten und dafür 12.000 Euro für 2021 bereitzustellen und ab 2022 jährlich 24.000 Euro (3000 Euro je Ortsteil).