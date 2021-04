Die CDU hatte die Erstellung eines Masterplans beantragt, mit dem Ziel, „den Ausbau des Radwegenetzes in der Gemeinde planerisch strukturiert voranzutreiben“. Nach längerer Debatte im Haupt- und Finanzausschuss am Mittwochabend stimmten die Mitglieder ohne Gegenstimme für den leicht geänderten Antrag der Union. Für das Haushaltsjahr 2022 werden für Beratungsleistungen, um den Masterplan zu erstellen, 50.000 Euro als Maximal-Summe bereitgestellt. Geprüft werden soll auf jeden Fall, inwieweit eine Förderung möglich ist. Eine weitere Beratung erfolgt im Infrastrukturausschuss. Die Verwaltung hatte sich im Vorfeld bereits positiv zu einem Masterplan geäußert – dieser sei notwendig „für eine künftige, klimaschonendere Mobilität mit einem wünschenswert steigenden Radverkehr in Hüllhorst“. Sinnvoll sei es, parallel zu dem kreisweiten Radverkehrskonzept, das derzeit entwickelt werde, ein Konzept für die Gemeinde Hüllhorst aufzustellen und mit dem Kreiskonzept abzustimmen.