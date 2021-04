Feuerwehr bekommt zwei neue Fahrzeuge

Hüllhorst (WB/kk) -

In der Gemeinde Hüllhorst stehen im Feuerwehrwesen große Veränderungen an. Zwei neue Gerätehäuser werden gebaut (Standort Mitte und Ost), was eine räumliche Zusammenlegung von Löschgruppen bedeutet. Um die Standorte nicht nur baulich, sondern auch bei der Ausstattung fit für die Zukunft zu machen, sollen zwei neue Löschfahrzeuge HLF20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) für die Kameradinnen und Kameraden beschafft werden.