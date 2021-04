„Ich neige nicht zu Konflikten“

Hüllhorst-Schnathorst -

Von Kathrin Kröger

Reinhard Scheerer steckt voller Geschichten. Lächelnd erzählt er von so manchem Erlebnis mit seiner Clique in früheren Zeiten, nicht minder begeistert berichtet er von seinen vielfältigen Interessen. Nein, langweilig wird es dem 69-Jährigen auch im Ruhestand nie. In der neuen Ratsperiode will er als Ortsvorsteher von Schnathorst ebenfalls wieder so Einiges bewegen.